Останки 31-летней королевы красоты Пакистана нашли через 9 месяцев после смерти

16 июля 2025, 14:54

Фото: istockphoto/PPI-Images

Останки королевы красоты Пакистана Хумайры Асгар Али нашли через девять месяцев после смерти 31-летней девушки. По данным Arab News, останки медийной личности были в помещении и сильно разложились.