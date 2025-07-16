Останки 31-летней королевы красоты Пакистана нашли через 9 месяцев после смерти
Останки королевы красоты Пакистана Хумайры Асгар Али нашли через девять месяцев после смерти 31-летней девушки. По данным Arab News, останки медийной личности были в помещении и сильно разложились.
Их нашли приставы, прибывшие для освобождения арендованной квартиры. Семья актрисы и художницы отказалась забрать останки. Причину смерти СМИ не указали, но, по словам источника, похороны Хумайры Асгар Али проходили в узком кругу.
Перед этим стало известно, что с подростками в Липецкой области провели «воспитательную беседу» после переписки в соцсетях. Сейчас правоохранители разбираются в деталях инцидента, открыто уголовное дело.
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