Расчленил и спрятал останки тела в лесу: как влюбленный детский учитель жестоко расправился со своей возлюбленной, трагедия в Татарстане
11 февраля 2012 года 21-летняя Виктория Лебедева (все имена изменены) провела первую половину дня в Казани. Девушка заехала в солярий в ГУМе, затем встретилась с подругой, работавшей в торговом центре «Кольцо». Виктория была в хорошем настроении, общалась с близкими и строила планы на вечер. Около часа дня девушка позвонила родным, сообщив, что собирается домой. После этого телефон Виктории отключился. Больше на звонки она не отвечала. Что произошло с 21-летней студенткой и почему её бывший молодой человек оказался на скамье подсудимых — в материале «Радио 1».
Последний день ВикторииУтро 11 февраля для Виктории начиналось совершенно обычно. Студентка заехала в солярий в ГУМе, а затем отправилась к подруге, которая работала в торговом центре. Девушка была в хорошем настроении, общалась с окружающими и строила планы на вечер. Ничто не указывало на то, что этот день станет последним в её жизни.
Около часа дня Виктория поговорила с родными по телефону, сказав, что направляется домой. Больше близкие её не слышали. Телефон девушки вскоре отключился, а попытки дозвониться до неё оказались безрезультатными. В тот же день Виктория должна была прийти на университетский экзамен, но на нём не появилась. Тогда и стало понятно, что она не просто где-то задержалась.
Семья обратилась в полицию. Первые дни поисков результатов не дали. Тогда друзья и знакомые Виктории начали самостоятельно распространять информацию о её исчезновении в социальных сетях. Фотографию девушки массово публиковали и репостили жители города. Волонтёры объединялись в группы, прочёсывали улицы и координировали поиски. Но Викторию найти не удавалось.
Останки девушки обнаружили через шесть дней17 февраля стало известно, что поиски приняли трагический оборот. В лесу неподалёку от одного из населённых пунктов Татарстана обнаружили человеческие останки. Следствие установило, что они принадлежали Виктории Лебедевой. Расследование быстро вывело правоохранителей на её бывшего молодого человека — Дмитрия Орлова.
На момент преступления ему было 24 года. Орлов занимался рисованием и учил детей. После задержания мужчина начал давать показания и рассказал следователям собственную версию случившегося. Однако она значительно отличалась от картины преступления, которую впоследствии установило следствие.
Почему мать девушки не подозревала бывшего парняМать Виктории Наталья Воронцова хорошо знала Орлова. Мужчина был знаком с семьёй, поэтому мысль о том, что именно он мог убить её дочь, долго казалась женщине невозможной. По словам Натальи, Дмитрий утверждал, что очень сильно любил Викторию.
При этом молодые люди сильно различались по характеру. Виктория была открытой, весёлой и легко находила общий язык с людьми, многие считали ее душой компании. Орлов, напротив, был замкнутым и нелюдимым. Несмотря на это, мать Виктории достаточно близко подпустила молодого человека к семье.
Даже после расставания Орлов продолжал приезжать к бывшей девушке. Он приносил ей цветы и конфеты, надеясь вернуть отношения. Но Виктория не соглашалась и не давала бывшему парню нового шанса. Позже следствие установило, что именно после этого между бывшими возлюбленными произошла трагическая встреча.
Что рассказывал убийца о нападенииНа допросах Орлов утверждал, что случайно встретил Викторию в центре Казани и предложил подвезти её. Однако домой девушку он не отвёз. Вместо этого мужчина привёз её к себе в квартиру.
По словам Орлова, там между ними произошла интимная близость. После этого Виктория якобы потребовала у него две тысячи рублей. Мужчина утверждал, что разозлился и ударил девушку по голове. Когда Виктория очнулась и начала кричать, Орлов, по его версии, нанёс ей ещё несколько ударов.
Однако следствие не приняло эту версию. Экспертиза показала, что девушка подверглась гораздо более жестокому нападению. Орлов нанёс Виктории 40 ударов. Она пыталась сопротивляться: девушка укусила нападавшего за руку, а также расцарапала ему грудь и плечо. Но против вооружённого мужчины её силы оказались недостаточными. Виктория погибла.
Убийца расчленил тело и вывез его в лесПосле смерти девушки Орлов занялся сокрытием преступления. Он расчленил тело Виктории прямо в собственной квартире. Затем мужчина вывез останки за пределы города и спрятал их в лесу, а части тела закопал в снегу примерно в полутора километрах от трассы.
После этого Орлов вернулся домой и начал уничтожать следы произошедшего. Он отмыл полы и стены квартиры. Но этого ему показалось недостаточно. Мужчина демонтировал кухонную плитку, оторвал плинтусы и снял линолеум. Всё это он выбросил на свалку.
Кухонный гарнитур, на котором также могли остаться следы преступления, Орлов вынес в мусорный контейнер. Затем мужчина отправился к родителям. С собой он взял орудия преступления и личные вещи Виктории.
По дороге Орлов остановился и сжёг одежду — свою и девушки. Вместе с ней он уничтожил сумку Виктории с документами и оба мобильных телефона. В родительской бане мужчина обработал огнём нож и монтировку. После этого он отмыл их моющими средствами и выбросил на окраине населённого пункта.
Орлов пытался скрыть даже следы борьбы, оставшиеся на его теле. Укушенную руку он прижёг раскалённой кочергой. Поцарапанные участки тела мужчина обливал кипятком. Однако избавиться от всех следов преступления ему не удалось.
Почему Орлов заговорил о голосах и злом духеКогда следствие собрало доказательства против Орлова, мужчина предпринял ещё одну попытку избежать наказания. Он начал утверждать, что слышит голоса и видит видения. Кроме того, Орлов рассказывал, что в него якобы вселился злой дух. Мужчина пытался убедить следователей и психиатров, что не контролировал свои действия и не осознавал происходящего в момент убийства.
Но экспертиза не подтвердила эту версию. Московские специалисты признали Орлова полностью вменяемым. Они пришли к выводу, что мужчина понимал значение своих действий и контролировал происходящее. Рассказы о голосах и злом духе специалисты расценили как попытку избежать наказания.
Мать Виктории требовала пожизненного срокаОсенью 2012 года дело рассматривал Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых находился уже 25-летний Орлов — художник, который до этого учил детей рисованию. Мать погибшей добивалась для Орлова пожизненного заключения. В суде она напоминала, что мужчина приносил её дочери цветы и конфеты и говорил о своих чувствах.
Наталья Воронцова пыталась понять, почему Орлов решил убить её дочь и кто дал ему право лишать её жизни. Сам подсудимый в последнем слове заявил, что по-прежнему любит Викторию. А затем неожиданно отказался от прежних признаний, сказав, что не убивал девушку.