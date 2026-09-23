23 сентября 2026, 17:56

Фото: iStock / Artem_Furman

11 февраля 2012 года 21-летняя Виктория Лебедева (все имена изменены) провела первую половину дня в Казани. Девушка заехала в солярий в ГУМе, затем встретилась с подругой, работавшей в торговом центре «Кольцо». Виктория была в хорошем настроении, общалась с близкими и строила планы на вечер. Около часа дня девушка позвонила родным, сообщив, что собирается домой. После этого телефон Виктории отключился. Больше на звонки она не отвечала. Что произошло с 21-летней студенткой и почему её бывший молодой человек оказался на скамье подсудимых — в материале «Радио 1».





Содержание Последний день Виктории Останки девушки обнаружили через шесть дней Почему мать девушки не подозревала бывшего парня Что рассказывал убийца о нападении Убийца расчленил тело и вывез его в лес Почему Орлов заговорил о голосах и злом духе Мать Виктории требовала пожизненного срока 15 лет колонии

Последний день Виктории

Фото: iStock / Suwaree Tangbovornpichet

Останки девушки обнаружили через шесть дней

Почему мать девушки не подозревала бывшего парня

Фото: iStock / udra

Что рассказывал убийца о нападении

Убийца расчленил тело и вывез его в лес

Фото: iStock / Dejan Mirkovic

Почему Орлов заговорил о голосах и злом духе

Фото: iStock / Rawf8

Мать Виктории требовала пожизненного срока

15 лет колонии