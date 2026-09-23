В школе Улан-Удэ девочка выпала из окна третьего этажа
В Улан-Удэ ученица одиннадцатого класса выпала из окна третьего этажа школы. Об этом сообщает прокуратура Бурятии.
Инцидент произошёл накануне. В результате ЧП девочка получила травмы различной степени тяжести, и её экстренно доставили в медицинское учреждение. Сейчас ей оказывают необходимую помощь.
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ начала проверку. Ведомство оценит соблюдение законодательства о защите прав и законных интересов граждан, не достигших совершеннолетия. Кроме того, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ тоже проводят проверку. По её результатам примут правовое решение.
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