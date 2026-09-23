Россиянин впал в кому после аварии на электроскутере в США
Россиянин впал в кому после аварии на электроскутере в Калифорнии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Мужчина разбился на скутере в Сакраменто. Он сильно ударился головой об асфальт. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Там врачи провели трепанацию черепа, а позже сделали ещё одну операцию из-за скопившейся жидкости.
Уже 16 дней россиянин не приходит в сознание. У семьи нет страховки, а расходы уже перевалили за $60 тысяч (более ₽5 млн). Сам мужчина родом из Краснодара. Он говорил, что просто мечтал жить в Америке, и полгода назад перевёз семью в США. Супруга потерпевшего устроилась там пекарем. У пары трое детей.
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