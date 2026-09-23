В Москве обнаружен младенец у мусорных контейнеров
В северо-восточной части Москвы произошла трагедия, шокировавшая местных жителей. Сегодня днём, около дома 23 на улице Челюскинская, было обнаружено тело новорождённой девочки. Младенец лежал рядом с контейнерной площадкой для бытовых отходов — у мусорных баков, расположенных во дворе жилого массива. Об этом сообщила столичная прокуратура.
О том, как именно ребёнок оказался в этом месте, пока ничего не известно. Не установлена и причина смерти новорождённой — для этого потребуется судебно-медицинская экспертиза. Официальных комментариев от следственных органов на данный момент не поступало.
На месте происшествия работают сотрудники силовых структур. Они проводят поквартирный обход, разыскивают возможных очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать людей, находившихся рядом с контейнерной площадкой в последние часы. Следователям предстоит восстановить хронологию событий и понять, был ли младенец оставлен живым, а также кто несёт за это ответственность.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Местные жители отмечают, что двор дома 23 — обычная спальная зона, и появление тела ребёнка у мусорных баков воспринимается как ЧП районного масштаба. Пока правоохранительные органы воздерживаются от версий, однако очевидно, что речь идёт о происшествии, которое потребует тщательного расследования — от установления личности матери до выяснения всех обстоятельств гибели новорождённой.
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