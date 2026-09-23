В Москве обнаружен младенец у мусорных контейнеров

23 сентября 2026, 16:55

На северо-востоке Москвы у мусорных баков найдено тело новорождённой девочки

Фото: Istock / Ekaterina79

В северо-восточной части Москвы произошла трагедия, шокировавшая местных жителей. Сегодня днём, около дома 23 на улице Челюскинская, было обнаружено тело новорождённой девочки. Младенец лежал рядом с контейнерной площадкой для бытовых отходов — у мусорных баков, расположенных во дворе жилого массива. Об этом сообщила столичная прокуратура.