Московский областной суд рассматривает дело об убийстве пятимесячной девочки
Московский областной суд рассматривает уголовное дело об убийстве пятимесячной девочки. Об этом говорится в Telegram-канале Суды общей юрисдикции Московской области.
В суде рассматривается дело Холназарова М.С., которого обвиняют в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), систематическом избиении беременной женщины и несовершеннолетней падчерицы (п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).
По данным следствия, 19 ноября 2024 года Холназаров, раздраженный плачем своей пятимесячной дочери, ударил ее не менее 21 раза по голове кулаками и ладонями в присутствии матери и несовершеннолетней сестры. В результате этих действий ребенок скончался. С января по ноябрь 2024 года обвиняемый также систематически избивал беременную супругу и несовершеннолетнюю падчерицу.
На сегодняшнем судебном заседании Холназарову было предъявлено обвинение. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд изучил материалы дела, и заседание перенесено на 5 февраля 2026 года.
