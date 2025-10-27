Разговор на 3 минуты и 400 000 рублей: как россиянок заманивают в рабство в Мьянме — схемы вербовки, истории жертв
Дашима Очирнимаева и Вера Кравцова стали жертвами торговли людьми в Мьянме. Дашиме удалось вырваться на свободу 7 октября благодаря тайной связи с родственниками, после чего вмешались российские дипломаты. К сожалению, Вера пропала без вести и погибла 15 октября. Обеих девушек заманил один и тот же торговец людьми, известный под ником Руно. Журналист «КП» провела расследование, связываясь с вербовщиками, чтобы выяснить, кто стоит за этой преступной схемой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Рабство начинается с заманчивых предложенийРасследование показало, что путь в рабство часто начинается с привлекательных вакансий, размещённых в соцсетях и мессенджерах.
«Девушки и парни со знанием английского! Открываются горячие вакансии в солнечной стране Таиланд: модели. Общение с клиентами по видеосвязи и информирование о компании. Заработная плата составляет 5000 долларов в месяц (около 400 тысяч рублей). Никаких вложений от вас не потребуется, главное — ваше стремление работать», — гласит объявление.
Подобные сообщения были распространены разными рекрутерами, предлагавшими схожие условия труда.
Подозрительная активность рекрутера ЭллинОсобое внимание привлекла одна энергичная рекрутерша по имени Эллин. Она моментально ответила женщине, выдававшей себя за россиянку, проживающую в Турции и мечтающую переехать в Таиланд. После получения фейковых фотографий модели Эллин инициировала беседу. Она сообщила своей потенциальной сотруднице, что компания, куда она приглашает девушку, является китайской. По словам Эллин, знание китайского языка желательно, однако английский тоже подойдет. Девушку заверили, что ей не придется обнажаться перед камерой, а ее лицо заменится другим благодаря искусственному интеллекту, поскольку это повысит эффективность коммуникации. Работа заключается в дружеском общении с клиентами из США и Европы, обсуждение повседневных вопросов займет около трех-пяти минут.
Обещания высоких зарплат и льготПо утверждению Эллин, месячный доход сотрудника компании варьируется от 30 до 35 тысяч юаней (это примерно 340-400 тысяч рублей), а также предусмотрена система бонусов до 25 тысяч юаней (около 280 тысяч рублей). Работники трудятся девять часов ежедневно, один выходной предоставляется каждую неделю. Питание обеспечивается бесплатно. Кроме того, девушка была проинформирована, что работодатель оплатит перелёт, организует встречу в аэропорту Бангкока и подготовит трудовой контракт сроком на шесть месяцев или год. Эллин подчеркнула, что российским гражданам рабочая виза не требуется, так как на период до 60 дней достаточно лишь заполнения электронной миграционной формы, оформление визы произойдет непосредственно на территории Таиланда.
Убеждения в надежности работодателяПо мнению Эллин, их организация является надежной и заслуживающей доверия. Для подтверждения квалификации претенденткам рекомендовалось подготовить видеовизитку и отправить ее работодателю.
За яркой обложкой скрывается обманМногие соблазнившиеся высокими заработками даже представить себе не могли масштабы обмана. Вместо приятного отдыха в Таиланде и приличной оплаты их ждали тяжелые условия существования в лагерях в Мьянме, где жизнь проходит под строгим контролем вооруженных надзирателей.
Смерть ВерыБелорусская девушка Вера Кравцова попала именно в такую ситуацию и погибла. Официальные бумаги утверждают, что причиной смерти стал сердечный приступ, после которого последовала кремация тела. Но слухам и догадкам несть числа: высказывались предположения о торговле органами или жертвоприношениях.
Вербовщица по имени Эллин предлагала похожие вакансии не только в Таиланде, но и в Объединенных Арабских Эмиратах, Лаосе, Вьетнаме и Камбодже. Расследование выявило владельца лагеря КК Park — 70-летнего уроженца Макао Ван Куок-коя, более известного под прозвищем «Сломанный Зуб». В Макао он возглавлял триаду — китайский мафиозный клан, который контролировал игорный бизнес и управлял армией из десяти тысяч боевиков.