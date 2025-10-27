Один из задержанных раскрыл мотив попытки похищения футболиста «Зенита» Мостового

27 октября 2025, 12:32

Подозреваемый в похищении Мостового: нужны были деньги на операцию отцу

Фото: медиасток.рф

Один из задержанных по делу о попытке похищения полузащитника футбольного клуба «Зенит» Андрея Мостового заявил на допросе, что согласился на преступление из-за тяжёлого материального положения семьи. Об этом сообщает РЕН ТВ.