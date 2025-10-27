Один из задержанных раскрыл мотив попытки похищения футболиста «Зенита» Мостового
Один из задержанных по делу о попытке похищения полузащитника футбольного клуба «Зенит» Андрея Мостового заявил на допросе, что согласился на преступление из-за тяжёлого материального положения семьи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам подозреваемого, он пошел на это, поскольку его отцу требовались деньги на операцию.
Молодой человек утверждает, что предложение поступило от человека из Telegram. Задержанный уточнил, что не знает, кто этот человек на самом деле, и что никогда не слышал даже его голоса.
Второй фигурант дела подтвердил показания, заявив, что именно неизвестный выступал заказчиком преступления и поставил задачу похитить человека и выманить у него деньги.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ о похищении человека, разбое и покушении на похищение человека.
Следствие продолжается.
