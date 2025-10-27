Мужчина с заведённой бензопилой напал на толпу в Свердловской области
В Свердловской области мужчина с заведённой бензопилой напал на толпу людей у бара. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Инцидент произошёл в посёлке Арти около бара «Мохито».
По словам очевидцев, 28-летний житель по имени Кирилл поссорился с компанией односельчан, после чего сбегал домой, достал бензопилу и вернулся, чтобы напугать обидчиков. Свидетели сняли происходящее на видео.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Мужчину оперативно задержали сотрудники полиции.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: