После попытки похищения Мостового в Петербурге задержали четырех человек
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в похищении футболиста «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня, зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
Как пишут «Известия», по словам задержанных, преступление было заказано неким Славой Сатанистом через мессенджер Telegram.
Один из подозреваемых рассказал, что нужны были деньги на операцию отца, и ему предложили «работу» — зарабатывать на спортсменах. Со Славой он связывался через мессенджер, голоса не слышал и лично не знает, кто это.
Другой признался, что цель похищения — вымогательство: планировали расспросить о банках и криптовалюте и перевести деньги на реквизиты, присланные в Telegram. Третий участник дела утверждал, что это не похищение, а «инсценировка задержания» по указанию Славы через мессенджер.
Читайте также: