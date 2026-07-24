24 июля 2026, 03:54

Фото: iStock/Ocskaymark

Конец 1990-х стал тяжёлым временем для многих российских городов. На фоне бедности, безработицы и бытовой неустроенности по стране ездил бездомный рецидивист Сергей Пауков по прозвищу «Паук». Он нападал на случайных знакомых ради денег, продуктов, икон и техники. Одно из самых громких преступлений он совершил из-за обычного мешка сахара. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Сергея Паукова и первые судимости Как действовал преступник по прозвищу «Паук» Преступления в разных регионах России Убийство из-за мешка сахара в Орле Как пенсионер из Рязани задержал Сергея Паукова Сигареты, пиво и конфеты: как следователи разговорили Паукова Новое дело спустя 27 лет Почему Сергея Паукова не отправили в колонию

Детство Сергея Паукова и первые судимости

Как действовал преступник по прозвищу «Паук»

Преступления в разных регионах России

Убийство из-за мешка сахара в Орле

Фото: iStock/Manivannan Thirugnanasambandam

Как пенсионер из Рязани задержал Сергея Паукова

Сигареты, пиво и конфеты: как следователи разговорили Паукова

Новое дело спустя 27 лет

Почему Сергея Паукова не отправили в колонию