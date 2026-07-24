Конец 1990-х стал тяжёлым временем для многих российских городов. На фоне бедности, безработицы и бытовой неустроенности по стране ездил бездомный рецидивист Сергей Пауков по прозвищу «Паук». Он нападал на случайных знакомых ради денег, продуктов, икон и техники. Одно из самых громких преступлений он совершил из-за обычного мешка сахара. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Сергея Паукова и первые судимости
Сергей Пауков родился в Орле в 1958 году. В семье не было спокойной и стабильной жизни. Уже в детстве он отличался странным поведением и часто уходил из дома. В подростковом возрасте Пауков начал воровать. Позже он совершал разбои и получал судимости. Попытка создать семью не изменила его жизнь. Брак быстро распался. После этого мужчина фактически стал бродягой. Он ездил между городами на электричках, ночевал где придётся и знакомился с людьми прямо на улицах.
Как действовал преступник по прозвищу «Паук»
К концу 1990-х Пауков почти полностью выпал из обычной жизни. Следствие считало, что тогда кражи сменились нападениями с особой жестокостью. Он выбирал случайных людей. Иногда преступник начинал разговор во дворе, на вокзале или в компании собутыльников. Затем входил в доверие, узнавал о деньгах или ценных вещах и нападал. Добыча часто выглядела незначительной. Пауков мог пойти на преступление ради небольшой суммы, телевизора, продуктов или предметов из квартиры. Следователей особенно поражало, что он не стремился к богатству. Ему хватало самого простого имущества.
Преступления в разных регионах России
Маршруты Паукова растянулись на тысячи километров. Он появлялся в городах от Красноярского края до Орла. После преступлений мужчина быстро уезжал в другой регион. В Александрове он украл у пенсионерки две иконы. В Рязани пытался ограбить случайного собутыльника. В Тамбове проник в дом, где жили мать и дочь. В Пензе его жертвой стал рабочий, который рассказал о своей зарплате. Такие преступления долго не связывали в одну серию. Нападавший постоянно менял города, а его жертвы не принадлежали к одному кругу общения.
Убийство из-за мешка сахара в Орле
Одно из самых известных дел произошло в августе 1999 года в Орле. Пауков встретил женщину с инвалидностью и предложил донести тяжёлые сумки до квартиры. Хозяйка впустила мужчину домой. Там он увидел мешок сахара. По данным следствия, именно он стал причиной нападения. Пауков убил женщину и забрал вещи. После этого преступления милиция составила фоторобот. Ориентировки направили в разные регионы. Однако задержать Паукова сразу не удалось: он продолжал ездить по стране.
Как пенсионер из Рязани задержал Сергея Паукова
Пауков попался во время очередной попытки ограбления в Рязани. Он выследил пенсионера и проник в его квартиру, рассчитывая найти там лёгкую добычу. План сорвался, когда хозяин вернулся домой после прогулки с собакой. Пожилой мужчина увидел незнакомца и бросился за ним. Пауков попытался скрыться, но пенсионер догнал его, скрутил и вызвал милицию. Так закончились преступные поездки человека, которого долго искали в разных областях страны.
Сигареты, пиво и конфеты: как следователи разговорили Паукова
На допросах Пауков вёл себя непредсказуемо. Он мог отказаться от беседы из-за мелочи. Иногда его удавалось разговорить сигаретами, пивом или конфетами. Следователи постепенно выстраивали с ним контакт. После небольших уступок он рассказывал о новых эпизодах. Так правоохранители смогли собрать сведения о преступлениях в разных регионах. Пауков признался в 13 эпизодах и двух покушениях, которые тогда удалось установить. Точное число жертв осталось неизвестным. Сам он не мог дать полный ответ, а многие дела годами не связывали с его именем.
Новое дело спустя 27 лет
В 2025 году криминалисты смогли установить причастность Паукова к убийству 64-летней женщины в Богдановиче Свердловской области. Эксперты использовали отпечатки пальцев, которые сохранились на месте преступления. Это убийство произошло ещё в конце 1990-х. Пауков, по данным следствия, не пытался скрыть тело. После нападения он просто уходил и уезжал в другой город. Новая экспертиза показала, что старые уголовные дела иногда получают ответ спустя десятилетия. Современные методы позволяют проверить следы, которые раньше не удавалось использовать.
Почему Сергея Паукова не отправили в колонию
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Сергея Паукова невменяемым. Поэтому суд не назначил ему наказание в виде лишения свободы. В 2000 году его направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа в Смоленской области. Там он находится до сих пор.