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В Одинцовском районе Подмосковья потерпел крушение военный самолёт

Фото: Istock/LuPa Creative

В Одинцовском районе Московской области потерпел крушение военный самолёт. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл во время выполнения тренировочного полёта.



Борт упал на поле вблизи нескольких посёлков, недалеко от Звенигорода. По словам местных жителей, лётчик сумел увести падающую машину в сторону от жилой застройки и направил её в безлюдную зону. Благодаря этим действиям удалось избежать разрушений и жертв среди населения.

Сам пилот успел катапультироваться до столкновения машины с землёй. В настоящее время на месте крушения работают оперативные службы. Специалисты осматривают обломки и фиксируют параметры района падения. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Ольга Щелокова

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