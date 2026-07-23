В Одинцовском районе Подмосковья потерпел крушение военный самолёт
В Одинцовском районе Московской области потерпел крушение военный самолёт. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл во время выполнения тренировочного полёта.
Борт упал на поле вблизи нескольких посёлков, недалеко от Звенигорода. По словам местных жителей, лётчик сумел увести падающую машину в сторону от жилой застройки и направил её в безлюдную зону. Благодаря этим действиям удалось избежать разрушений и жертв среди населения.
Сам пилот успел катапультироваться до столкновения машины с землёй. В настоящее время на месте крушения работают оперативные службы. Специалисты осматривают обломки и фиксируют параметры района падения. Все обстоятельства происшествия уточняются.
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