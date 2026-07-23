Житель Сахалина спас двух тонущих в море девочек
Житель Сахалина спас двух тонущих в море девочек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Мужчина отдыхал вместе с семьей, когда заметил, что примерно в 25 метрах от берега в воде барахтаются две школьницы, и бросился им на помощь. Как выяснилось, подростки попали в глубокую яму с сильным течением.
Россиянин рассказал, что младшая девочка от испуга сильно вцепилась в него, а вторая обессилила. Держать сразу обеих мужчине было сложно из-за сильного течения, но ему удалось вытащить их на берег.
На следующий день практически на том же месте произошла аналогичная история. Две школьницы заплыли слишком далеко в море и начали тонуть. На помощь к ним поспешили сразу несколько мужчин. Детей благополучно доставили на берег, помощь медиков им не потребовалась.
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