160-килограммовый брачный аферист из Подмосковья развёл десятки женщин на миллионы

23 июля 2026, 14:46

Мошенник из Подмосковья обманул десятки женщин на миллионы через продажу машин

Фото: Istock/Techa Tungateja

В Подмосковье 44-летний перекупщик Алексей С. обманул десятки женщин на миллионы рублей, выдавая себя за надёжного парня. Подробности приводит Telegram-канал Mash.