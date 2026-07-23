160-килограммовый брачный аферист из Подмосковья развёл десятки женщин на миллионы
В Подмосковье 44-летний перекупщик Алексей С. обманул десятки женщин на миллионы рублей, выдавая себя за надёжного парня. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Мошенник весом 160 кг заводил одновременно несколько романов, знакомился с одинокими дамами через барахолки в интернете. Знакомства он начинал с предложений купить или продать авто на онлайн-площадках, после чего входил в доверие.
Когда жертва попадалась на уловку, Алексей просил деньги — обещал вернуть средства с процентами или уговаривал взять кредит. Однажды 51-летняя Ольга нашла у него второй телефон и поняла, что не единственная.
Она предупредила знакомую, но та не поверила и оформила кредит почти на 400 тысяч рублей. Среди пострадавших есть и мужчины — Алексей занимал у них деньги и исчезал. Ранее его дважды судили за мошенничество. Сейчас полиция разыскивает пухлого купидона по уголовному делу.
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