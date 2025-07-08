Разврат с пятилетней подругой своей дочери и 17 убийств: как красноярский маньяк вышел из тюрьмы и стал TikTok-блогером

08 июля 2025, 16:41

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Александр Васильев, прозванный «Чёрным Ангелом» за свои преступления, унесшие 17 жизней в конце 90-х — начале 2000-х, неожиданно вышел из тюрьмы и стал TikTok-блогером, танцующим под популярные мелодии и наслаждающимся жизнью. Как такое могло произойти? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Обычная семья Первые звоночки Позвонил из таксофона Кольцо, шесть тысяч рублей и видеомагнитофон Согласился на все ради заработка

Признание в преступлениях

Суд, приговор и жизнь на воле Завел аккаунты в TikTok и YouTube

Обычная семья

Фото: iStock/AntaresNS

Первые звоночки

Фото: iStock/Parsadanov



Позвонил из таксофона

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Кольцо, шесть тысяч рублей и видеомагнитофон

Фото: iStock/AntaresNS

Согласился на все ради заработка



Александр, стремясь расширить свои преступные действия, нашел нескольких сообщников. Первым стал Николай Тегнеренко, 28-летний рецидивист с двумя судимостями за грабежи. Они вместе совершили несколько убийств, но Тегнеренко не согласился убивать раненую жертву, что привело к конфликту. В итоге Васильев ударил его утюгом по голове, но не добил и ушел. Следующим напарником стал бездомный Иван Щеголихин, который согласился на все ради заработка. Однако Васильев быстро разочаровался в нем из-за его болтливости и невнимательности, что привело к убийству: Васильев привязал тело сообщника к бамперу угнанной машины и сбросил в Енисей. Третьим подельником стал пьяный Кирусов. Он уснул у калитки во время ограбления дачи, и Васильев застрелил его.

Фото: iStock/alexkich

Признание в преступлениях



Фото: iStock/microgen



Суд, приговор и жизнь на воле

Фото: iStock/Sayan_Moongklang



Завел аккаунты в TikTok и YouTube