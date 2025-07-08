Разврат с пятилетней подругой своей дочери и 17 убийств: как красноярский маньяк вышел из тюрьмы и стал TikTok-блогером
Александр Васильев, прозванный «Чёрным Ангелом» за свои преступления, унесшие 17 жизней в конце 90-х — начале 2000-х, неожиданно вышел из тюрьмы и стал TikTok-блогером, танцующим под популярные мелодии и наслаждающимся жизнью. Как такое могло произойти? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Обычная семьяАлександр Николаевич Васильев родился 31 марта 1958 года в многодетной семье в посёлке Малиновка Чувашской АССР. Его родители, простые рабочие, решили переехать в Красноярск, когда мальчику исполнилось восемь лет. Он ничем не выделялся среди сверстников, учился на тройки. После окончания ПТУ стал механиком-трактористом и в 18 лет женился, став отцом двоих детей. На первый взгляд, это была обычная советская семья, ничем не примечательная.
Первые звоночкиВ 1989 году Александр Васильев был арестован за развратные действия с пятилетней подругой своей дочери. Его жена обратилась в милицию, и несмотря на его отрицания, он получил три года колонии. В тюрьме с ним обращались жестоко, что, вероятно, сломало его психику. После освобождения в 1992 году бывшая жена отказалась общаться с ним и не позволила видеться с детьми. Васильев завёл новые отношения и работал водителем, а затем торговал на рынке, но вскоре его торговую точку ограбили, и он остался без средств.
Позвонил из таксофона26 февраля 1997 года Александр Васильев, оказавшись без денег, увидел объявление о продаже телевизора пожилой женщиной. Он позвонил ей из таксофона, представившись покупателем, и договорился о встрече. На следующий день он пришёл с битой и жестоко напал на пенсионерку, нанеся ей смертельные удары. Несмотря на её попытки сопротивляться, он требовал молчать под угрозой смерти. После нападения, услышав звонок в дверь, Васильев сбежал, не забрав телевизор, а лишь видеомагнитофон и кассеты. Женщина выжила благодаря соседке, которая вызвала скорую помощь.
Кольцо, шесть тысяч рублей и видеомагнитофон9 апреля 1997 года произошла вторая трагедия. Его жертвой стала Фрида Вагнер, которая продавала гараж. Обманув женщину, он попросил стакан воды, а когда она ушла на кухню, совершил на неё нападение. От полученных травм Фрида скончалась, а преступник забрал с собой кольцо, шесть тысяч рублей и видеомагнитофон. Далее ситуация развивалась как в кошмарном сне: одно преступление следовало за другим. Васильев нацеливался на водителей такси, заставляя их отвозить его за город, а также нападал на случайных попутчиков и людей, встречавшихся ему на дороге.
Особенно трагичным стало событие 19 сентября 2000 года, когда 36-летняя Любовь Беломестных, продававшая детские вещи, стала очередной жертвой маньяка. У неё была маленькая дочка, Васильев прекрасно это понимал, но это не остановило его. После нападения старшая дочь вернулась из школы и нашла мать без сознания.
Согласился на все ради заработка
Признание в преступленияхВасильев, на протяжении четырех лет не скрывающийся от правоохранительных органов, ездил на своей синей Тойоте к жертвам и даже оставался ночевать в их квартирах. 25 августа 2001 года, будучи пьяным, он врезался в столб и был госпитализирован. Под наркозом начал бредить о своих убийствах, выкрикивая «Чёрный ангел», что испугало медсестру, которая сообщила в милицию. В его машине нашли обрез, следы крови, а автомобиль оказался угнанным. После Васильев отрицал свою вину, но во время десятидневного допроса предоставил подробные показания о преступлениях.
Он требовал, чтобы СМИ называли его «Чёрным Ангелом». Отказавшись давать показания, он заявил, что будет говорить только с генералом и журналистом. Следователи устроили спектакль: прокурор в генеральском кителе и корреспондент НТВ представились ему. После этого «интервью» Васильев подписал признание в преступлениях.
Суд, приговор и жизнь на воле5 ноября 2002 года суд приговорил его к 25 годам строгого режима, вместо пожизненного заключения. Однако этот срок Васильеву показался слишком большим. Он неоднократно подавал апелляции. В результате ему удалось добиться снижения срока до 20 лет.
В тюрьме у Васильева диагностировали рак, и ему удалили правую почку и селезенку. Метастазы распространились, и врачи поставили диагноз — рак крови. В 2017 году он подал ходатайство о досрочном освобождении по болезни. Первоначально ему отказали, но в ноябре 2017 года Красноярский краевой суд все же удовлетворил его просьбу. 22 ноября 2017 года Васильев вышел на свободу, отбыв всего 16 лет. Сначала его отправили в Красноярский центр социальной адаптации, где ему предоставили возможность жить полгода бесплатно и искать работу. Но Васильев появился там лишь однажды — для оформления регистрации. Больше его никто не видел, а о том, откуда он брал деньги, оставалось только догадываться.