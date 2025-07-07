«Изуродованное, искромсанное и изнасилованное тело»: Гоген Солнцев рассказал о жестоком убийстве невесты
Гоген Солнцев ищет мужчину, изнасиловавшего и убившего его невесту 7 лет назад
Гоген Солнцев пережил «чудовищную трагедию». Шоумен рассказал, что семь лет назад его возлюбленную изнасиловали и убили, но преступник так и не был найден.
В личной жизни актёра долгое время всё шло негладко. Сначала ему пришлось пережить смерть беременной возлюбленной Виктории. Придя в себя, Солнцев начал встречаться с новой девушкой. Пара была счастлива, однако в один день всё снова рухнуло. В 2017 году изуродованное тело Галины Ивановой было обнаружено в Битцевском парке.
«Она жила в районе Ясенево и гуляла по вечерам в злополучном Битцевском парке. <…> Её убили в этом парке после того, как поймали битцевского маньяка. В этот же день, когда нашли тело Гали – изуродованное, искромсанное ножом и изнасилованное, нашли убитым ещё одного человека, тоже, по-моему, расчленённым. Подумали: завёлся ещё один битцевский маньяк», – рассказал Солнцев в эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ.На тот момент шоумен уже стал звездой скандальных телепередач. Его активно приглашали эфир, но, убитый горем, он каждый раз отказывался. Тогда Гоген чувствовал, что его преследует злой рок, потому снова погибает девушка, на которой он собирался жениться.
Солнцев долгое время молчал о случившемся, но с разрешения родителей погибшей возлюбленной решился поднять эту тему. Он надеется найти убийцу, жестоко расправившегося с его избранницей.
«Возможно, это поможет поймать убийцу. Убийца до сих пор не задержан, спустя 7 лет убийца не пойман! И мои попытки об этом рассказать – это лишний раз обратить внимание на эту историю, чтобы её не забывали. Нет срока годности убийства», – заявил шоумен.