«Изуродованное, искромсанное и изнасилованное тело»: Гоген Солнцев рассказал о жестоком убийстве невесты

07 июля 2025, 13:52

Гоген Солнцев ищет мужчину, изнасиловавшего и убившего его невесту 7 лет назад

Гоген Солнцев (фото: Telegram @krinzak)

Гоген Солнцев пережил «чудовищную трагедию». Шоумен рассказал, что семь лет назад его возлюбленную изнасиловали и убили, но преступник так и не был найден.





В личной жизни актёра долгое время всё шло негладко. Сначала ему пришлось пережить смерть беременной возлюбленной Виктории. Придя в себя, Солнцев начал встречаться с новой девушкой. Пара была счастлива, однако в один день всё снова рухнуло. В 2017 году изуродованное тело Галины Ивановой было обнаружено в Битцевском парке.





«Она жила в районе Ясенево и гуляла по вечерам в злополучном Битцевском парке. <…> Её убили в этом парке после того, как поймали битцевского маньяка. В этот же день, когда нашли тело Гали – изуродованное, искромсанное ножом и изнасилованное, нашли убитым ещё одного человека, тоже, по-моему, расчленённым. Подумали: завёлся ещё один битцевский маньяк», – рассказал Солнцев в эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ.

«Возможно, это поможет поймать убийцу. Убийца до сих пор не задержан, спустя 7 лет убийца не пойман! И мои попытки об этом рассказать – это лишний раз обратить внимание на эту историю, чтобы её не забывали. Нет срока годности убийства», – заявил шоумен.