Ревновал к другим мужчинам и выколол глаза бывшей жене: как боксер из Волгограда навсегда оставил женщину инвалидом и потерял уважение сына?
Ночью 6 июня 2013 года сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Волгограда Андрея Аулова, который две недели находился в федеральном розыске. Поводом для масштабных поисков стало жестокое преступление: в результате нападения мужчина лишил молодую женщину зрения, превратив ее в инвалида. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».
Задержание и попытка скрытьсяОперативные мероприятия охватили весь Волгоград, однако беглеца обнаружили за пределами города — в селе Большие Чапурники Светлоярского района. Он скрывался у дома родителей своего знакомого. После задержания Аулов рассказал следователям, как провел время после преступления. По его словам, он прятался в одиночку.
«Мне никто не помогал, я прятался на заброшенных дачах, и питался тем, что находил на огородах и в садовых домиках», — утверждал он.Следствие установило, что сразу после нападения мужчина отвез ребенка в школу, затем избавился от мобильного телефона, а автомобиль «Лада Приора» оставил во дворе. После этого он ходил пешком, стараясь избегать оживленных трасс, и в итоге добрался до Светлоярского района.
Во время задержания в гараже Аулов попытался оказать сопротивление, но безуспешно. В итоге его отправили в СИЗО.
Причины конфликта: версия обвиняемого и потерпевшейВсе это из-за истории, которая произошла 24 мая 2013 года. По версии следствия, в этот день Андрей Аулов напал на свою бывшую супругу Лидию. Тогда мужчина сам позвонил женщине и предложил отвезти ребенка в школу. После того как он посадил сына в машину, он поднялся в квартиру. Между бывшими супругами вспыхнула ссора. На допросе Аулов объяснил свои действия вспышкой гнева.
«Я взбесился из-за того, что Лида грозилась лишить меня родительских прав и запретить общаться с сыном», — заявил он.Лидия эту версию отвергла. По ее словам, она не препятствовала общению отца с ребенком и даже отпускала сына с ним на отдых. Истинной причиной нападения она назвала ревность: Лидия призналась, что бывший муж хотел, чтобы она «больше никогда не смотрела на других мужчин».
Во время конфликта Аулов повалил женщину на кровать, достал нож и нанес ей тяжелые травмы, из-за которых она потеряла зрение.
История отношений: от влюбленности до насилияЗнакомство пары произошло, когда Лидии было 15 лет. Андрей произвел на нее сильное впечатление: он не курил, не употреблял алкоголь, занимался боксом и пользовался авторитетом среди знакомых. Женщина вспоминала, что влюбилась с первого взгляда.
Когда Лидия стала старше, Андрей предложил ей переехать к нему. После рождения сына он приобрел квартиру. В социальных сетях мужчина создавал образ успешного и заботливого отца: он публиковал фотографии с ребенком — совместные поездки, тренировки, отдых. Также Андрей активно занимался воспитанием сына, водил его в спортивную секцию, брал с собой на различные мероприятия.
Окружающие воспринимали Аулова как примерного семьянина. Соседи отмечали, что он часто гулял с ребенком и даже самостоятельно ремонтировал детскую площадку. Друзья по боксу описывали его как спокойного и уравновешенного человека.
Однако на самом деле ситуация в семье складывалась иначе. По словам Лидии, конфликты возникали регулярно, в основном из-за ревности. Мужчину не устраивал ее внешний вид, стиль в одежде и поведение. Женщина утверждала, что супруг относился к ней как к собственности, при этом сам позволял себе личную жизнь вне семьи.
После попытки разрыва отношений Аулов впервые применил к ней физическое насилие. Затем давление усилилось: он преследовал бывшую супругу, а однажды пришел к ней на работу и при коллегах отрезал ей волосы, ранив руку. Кроме того, Аулов нападал на мужчин, с которыми общалась его возлюбленная. Он требовал от Лидии, чтобы она к нему вернулась, однако женщина отказывалась, так как сильно его боялась.
Последствия для семьиПосле произошедшего изменилось отношение ребенка к отцу. По словам Лидии, сын перестал воспринимать его как близкого человека:
«Ребенок его сейчас называет "этот"», — рассказывала она.Женщина также заявляла, что рассчитывает на суровое наказание.
«Желательно, чтоб он подольше там посидел. Я даже не хочу задумываться, исправит это его или нет, но хорошо ему там не будет — это однозначно», — заявила потерпевшая.
Следствие и судебный процесс18 декабря 2013 года начались судебные слушания по делу. Следствие установило, что Аулов систематически применял насилие: он избивал не только Лидию, но и ее нового партнера.
Несмотря на проведенные операции, восстановить зрение Лидии не удалось — она осталась полностью слепой. Аулову предъявили обвинения по нескольким статьям, включая причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и ряд эпизодов хулиганства.
Во время процесса он пытался затянуть рассмотрение дела: ссылался на плохое самочувствие и заявлял о давлении со стороны следствия.
Приговор судаОкончательное решение суд вынес 29 ноября 2013 года. Андрея Аулова признали виновным по совокупности преступлений. Суд назначил наказание в виде 12 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей. В пользу Лидии Терентьевой взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей.