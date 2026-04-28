Воспитатели детсада спасли двоих детей от отчима-садиста благодаря синякам
Воспитатели детского сада в Петербурге обратились в полицию и спасли двоих детей от жестокого отчима. Как сообщает Telegram-канал Baza, всё началось с того, что сотрудники дошкольного учреждения в Колпинском районе заметили на пятилетнем мальчике множественные синяки и ссадины.
После беседы с ребёнком воспитатели решили обратиться в правоохранительные органы. Мальчик рассказал, что его и семилетнюю сестру дома таким образом «учит жизни» 28-летний отчим Никита Б.
Дети получали побои за разбросанные фантики, незаправленную постель, за то, что заходили играть в спальню взрослых, не держали осанку и спорили с мамой. Следователи установили: молодой человек проживал вместе с женщиной и двумя её детьми в квартире на проспекте Ленина и действительно регулярно применял физическую силу.
Никита Б. работает на предприятии по производству машин и оборудования и имеет активную гражданскую позицию. После проверки ГСУ СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Истязание». Мужчину отправили в СИЗО.
