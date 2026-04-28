В Москве задержали француза, укравшего монеты на 53 млн рублей из музея Сен-Реми

28 апреля 2026, 10:42

Фото: ФТС России

В столице сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца. Он украл из французского музея Сен-Реми старинные монеты на сумму 53 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».