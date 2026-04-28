В Москве задержали француза, укравшего монеты на 53 млн рублей из музея Сен-Реми
В столице сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца. Он украл из французского музея Сен-Реми старинные монеты на сумму 53 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
29-летний Антони Кастелейн прибыл в Россию, чтобы продать похищенное. Мужчина работал в государственном музее Сен-Реми. Именно оттуда совместно с Интерполом направили ориентировку на пропавшие монеты.
Ранее, в 2023 и 2024 годах, иностранец уже приезжал в РФ. При таможенном контроле он прятал монеты в собственном кошельке, смешивая их с обычными деньгами. Позже злоумышленник сбывал монеты коллекционерам. На текущий момент сотрудники изъяли 78 редких монет и одну подделку.
Управление таможенных расследований и дознания ФТС России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф до одного миллиона рублей.
Читайте также: