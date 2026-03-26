Ревновал любимую и играл в шахматы: что на самом деле стоит за нападением 15-летнего школьника из Челябинска на одноклассников
Ученик девятого класса школы №32 в Челябинске напал на одноклассницу. Юноша был вооружен сигнальным пистолетом. Он также принес с собой в школу пластиковый арбалет и газовый баллончик. Подробности громкого преступления — в материале «Радио 1».
Что произошло в школе Челябинска
Согласно информации следствия, утром 26 марта 15-летний юноша выстрелил из предмета, похожего на ракетницу, в лицо девочки. Затем он распылил газовый баллончик на педагогов. После этого нападавший попытался сбежать, выпрыгнув из окна, и получил травмы ног, сообщает Следственный комитет России по Челябинской области. Оба подростка находятся в больнице. По данным Минздрава региона, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В результате произошедшего, еще три человека пострадали от химических ожогов глаз и лица, передает Telegram-канал Mash. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции.
Мотивы школьника
Ревность стала причиной нападения с арбалетом в школе. По информации Mash, 15-летний юноша приревновал девушку к другому парню и пришёл на её урок с оружием. Во время второго урока он ворвался в класс, распылил газ и выстрелил в одну из школьниц. Затем злоумышленник распылил перцовый баллончик на педагогов в коридоре и выпрыгнул из окна. Одноклассники сообщили, что школьник был тихим и скромным. Увлекался боевыми искусствами и футболом, планировал поступить в местный юридический колледж. Подросток, напавший на школу в Челябинске, жил в полной семье. Его отец не знает, откуда у сына взялось оружие.
Известно также, что несовершеннолетний увлекался шахматами и даже выступал на региональном первенстве. Кроме того, он оказался фанатом мобильного шутера Brawl Stars — игры, популярной среди детей наравне с заблокированным ранее Roblox. Увлечение доходило до фанатизма: школьник публиковал скрины в соцсетях, часами пропадал в игровых чатах, вел канал на Twitch.
Уголовные дела и проверки
По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела: о попытке убийства двух и более человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Сотрудники Следственного комитета и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия и осуществляют комплекс мероприятий для выяснения всех деталей, причин и обстоятельств инцидента.
Челябинская областная прокуратура проводит проверку. Ведомство проверит соблюдение законодательства в области образования, в частности, обеспечение безопасных условий для учащихся и преподавателей, а также организацию охраны и контроль за пропускным режимом. Ход расследования уголовных дел находится под надзором.