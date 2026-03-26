Появились новые подробности о нападении подростка с арбалетом в школе Челябинска
В Челябинске подросток устроил нападение в школе, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
15-летний ученик ворвался в класс во время урока. Он распылил газ, а затем выстрелил из арбалета в учителя. Стрела попала в голову однокласснице. После этого нападавший облил перцовкой трёх педагогов в коридоре и выпрыгнул из окна. У него диагностировали перелом обеих ног.
Пострадавшую девочку госпитализировали с резаной травмой. Учителя получили химические ожоги глаз и лица. Всех доставили в челябинские больницы.
