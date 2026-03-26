Мошенник выманил 30 тысяч рублей у пытавшейся купить билеты на концерт Коржа

26 марта 2026, 08:49

Мошенник выманил у россиянки Арины почти 30 тысяч рублей, когда она пыталась купить билет на концерт Макса Коржа в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости.





Девушка не смогла приобрести купон через официальный сайт, так как он не принимал российские карты. Она обратилась за помощью в онлайн-чат, посвященный концерту. Злоумышленник предложил оплату через криптовалюту и консультировал ее по видеосвязи. Когда российский банк заблокировал первую попытку перевода, мошенник убедил девушку воспользоваться QR-кодом.





«Я потеряла 28 тысяч рублей. Аферист утверждал, что точная стоимость билета неизвестна из-за курса валют и добавил к цене 13% налога», — рассказала девушка.