Школьник выстрелил из арбалета в одноклассницу в Челябинске
Девятиклассник принес в школу Челябинска арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет и выстрелил в одноклассницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
ЧП произошло утром в четверг, 26 марта, в челябинской школе №32. По предварительным данным, злоумышленник ранил девочку и учительницу, затем распылил газовый баллончик на педагогов и выпрыгнул из окна четвертого этажа. В результате он получил перелом обеих ног.
Девочка получила ранение. Здоровью пострадавшей ничего не угрожает, нападавшему тоже, добавили в Минздраве региона.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Детали случившегося выясняются.
