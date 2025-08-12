Россиянка с детьми пряталась от израильского принца в индийской пещере. История Нины Кутиной, сбежавшей от абьюзера

12 августа 2025, 12:46

Фото: istockphoto / Alireza Heidarpour

История 40-летней россиянки Нины Кутиной, найденной с двумя маленькими дочерьми в пещере в индийских джунглях, обросла новыми подробностями. Родные женщины утверждают, что отец детей — вовсе не индус, как предполагалось, а наследник богатой семьи из Израиля, проживавший на Гоа. Почему Нина оказалась в глухой пещере, как развивалась её жизнь от Красноярска до индийских холмов и что будет с семьёй дальше, расскажет «Радио 1».





Содержание История, которая потрясла Индию

Судьбоносная встреча на Гоа Личная трагедия и уход в изоляцию Реакция Нины и помощь властей

