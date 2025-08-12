Россиянка с детьми пряталась от израильского принца в индийской пещере. История Нины Кутиной, сбежавшей от абьюзера
История 40-летней россиянки Нины Кутиной, найденной с двумя маленькими дочерьми в пещере в индийских джунглях, обросла новыми подробностями. Родные женщины утверждают, что отец детей — вовсе не индус, как предполагалось, а наследник богатой семьи из Израиля, проживавший на Гоа. Почему Нина оказалась в глухой пещере, как развивалась её жизнь от Красноярска до индийских холмов и что будет с семьёй дальше, расскажет «Радио 1».
История, которая потрясла ИндиюВ индийском штате Карнатака полиция обнаружила в пещере 40-летнюю россиянку Нину Кутину и двух её дочерей 4 и 6 лет. Женщина вместе с детьми провела там не менее двух недель. Индийские СМИ сразу окрестили её «сумасшедшей россиянкой», уведшей детей в зону оползней и змей. Однако за этим поступком скрывается более драматичная история.
Кутина родилась в Красноярске, окончила педагогический университет по специальности «филология» и активно участвовала в бардовском движении. Она выступала на фестивалях, писала песни и завоевала собственную аудиторию.
Первый брак Нины закончился трагически — супруг скончался, оставив ей сына Дмитрия. Позже она вышла замуж за москвича Андрея, с которым много путешествовала по России, Юго-Восточной Азии и Кавказу. В семье появился второй сын — Лучезар. После расставания с Андреем Нина вместе с детьми отправилась в Индию, где начала вести уединённый образ жизни, занималась духовными практиками и преподавала в школе для русскоязычных детей.
Её привлекали пейзажи, климат, духовные практики. Вегетарианство и любовь ко всему живому стали для неё образом жизни.
Судьбоносная встреча на ГоаНа Гоа Нина познакомилась с Ноамом (имя заменено) — наследником состоятельной семьи из Израиля, композитором, ведущим свободный образ жизни. Между ними завязался роман. В 2018 году у них родилась дочь Према. Однако мужчина не знал о рождении Премы — Нина вынашивала и рожала ребёнка в условиях нищеты и скитаний. Парень вынужден был покинуть Гоа, но позднее вернулся, и семья воссоединилась. В 2020-м у них родилась вторая дочь Ама.
По словам родственников, мать Ноама была категорически против этих отношений. Однако отношения ухудшились: Ноам не принимал образ жизни Нины, а его мать была категорически против их союза. Кроме того, за то, что он полностью финансово обеспечивает семью, мужчина стал требовать от Нины подчинения, а в случае отказа — угрожал прекратить финансирование. Это привело к конфликтам.
Личная трагедия и уход в изоляциюСитуацию усугубила трагическая гибель старшего сына Дмитрия в автокатастрофе. Нина кремировала его тело по индийским обычаям и носила прах с собой. После этого, по словам близких, она перестала позволять Ноаму видеться с дочерьми и чтобы оградить себя и детей от давления, решила скрыться с ними в пещере.
По словам родных, Нина заботилась об образовании детей: преподавала сама и привлекала к урокам свою мать-педагога, которая вела занятия онлайн. Старший сын Лучезар жил в городе у друзей семьи, чтобы ходить в школу.
Родственники считают, что рейд полиции мог быть инициирован семьёй Ноама, а не связан с угрозой оползней.
Реакция Нины и помощь властейСейчас Нина и её дочери находятся в миграционном центре. По её словам, сотрудники миграционной службы отнеслись к ситуации с пониманием и пообещали оформить свидетельство о рождении для младшей дочери, а также продлить паспорта.
Нина выразила благодарность индийским властям и заявила, что не хочет покидать страну. Она также надеется вернуть прах сына, который у неё временно изъяли при помещении в центр.