МЧС эвакуировали с горы тяжело травмированного россиянина с сыном в Казахстане
Спасатели МЧС Казахстана эвакуировали с горного пика в Алматинской области 72‑летнего гражданина России, который пострадал во время подъёма вместе с сыном, сообщило ведомство.
Мужчине оказали первую помощь и начали срочную эвакуацию вниз из‑за ухудшения состояния. Ночью к операции присоединились дополнительные силы, а утром 12 августа к леднику Богдановича прибыл вертолёт «Казавиаспас» МЧС РК. Пострадавшего, его сына и одного из спасателей доставили в аэропорт Боралдай, откуда мужчину отправили в городскую клиническую больницу Алма‑Аты.
Отец с сыном поднимались на пик Физкультурный, и на ногу пожилого человека упал крупный камень — он получил тяжёлую травму с сильным кровотечением. В горах не было мобильной связи, поэтому сыну пришлось спуститься на несколько километров, чтобы поймать сигнал и вызвать помощь.
В поисково‑спасательную операцию выдвинулись девять спасателей на двух машинах с поддержкой беспилотника; операция заняла более 13 часов в условиях высокогорья и сложного рельефа.
Читайте также: