МЧС эвакуировали с горы тяжело травмированного россиянина с сыном в Казахстане

12 августа 2025, 11:56

Фото: istockphoto/Shaiith

Спасатели МЧС Казахстана эвакуировали с горного пика в Алматинской области 72‑летнего гражданина России, который пострадал во время подъёма вместе с сыном, сообщило ведомство.