В Екатеринбурге подполковник полиции заставлял подчинённых отдавать ему премии

12 августа 2025, 12:00

Фото: iStock/blinow61

Следствие раскрыло новые подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции №2 Екатеринбурга подполковника Александра Банникова, который ранее был арестован по обвинению в коррупции. Об этом пишет URA.ru.