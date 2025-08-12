В Екатеринбурге подполковник полиции заставлял подчинённых отдавать ему премии
Следствие раскрыло новые подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции №2 Екатеринбурга подполковника Александра Банникова, который ранее был арестован по обвинению в коррупции. Об этом пишет URA.ru.
Отмечается, что офицер, занимавший руководящую должность, принуждал своих подчинённых отдавать ему премии, начисленные за добросовестную службу.
Банникову вменяется получение взятки с использованием служебного положения. По данным следствия, злоупотребления происходили систематически, и сотрудники, опасаясь последствий, вынуждены были передавать часть денежных выплат своему начальнику.
Инцидент стал одним из наиболее резонансных коррупционных дел в региональном управлении МВД. Наряду с ним расследуется дело против бывшего главы управления экономической безопасности свердловского МВД полковника Андрея Дьякова. По версии следствия, Дьяков получал деньги от коммерсантов, связанных с делом Анастасии Чернецкой – экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга.
Известно, что действия Банникова стали предметом внутренней проверки ещё в декабре 2024 года, после инцидента на озере Шарташ. Тогда были зафиксированы первые жалобы от сотрудников, что и дало старт уголовному разбирательству.
В настоящее время Александр Банников находится под арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все возможные эпизоды коррупционной деятельности.
