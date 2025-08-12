В Амурской области дети жестоко избили 9-летнего мальчика за долг в 250 рублей
В Амурской области компания подростков жестоко избила 9-летнего мальчика за долг в 250 рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Нападавшими оказались школьники в возрасте от 11 до 12 лет. Они привели ребенка в безлюдное место на берегу реки, где начали его избивать. Всю расправу над малолетним они снимали на видео. Пострадавший просил компанию остановиться, но те продолжили избивать мальчика.
В нападении приняли участие три школьника. Они не только избивали, но матерились и плевали в пострадавшего. О реакции правоохранителей на данное происшествие пока неизвестно.
