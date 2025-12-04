«Руки-ноги приматывали скотчем и били по голове»: что рассказали матери пострадавших в подмосковном рехабе детей? Жуткие подробности
Истории, которые начали вскрываться вокруг реабилитационных центров Анны Хоботовой, шокировали всю страну. Систематические истязания детей, жестокие «методы воспитания» и тотальный обман родителей были не исключением, а, судя по рассказам, частью повседневности. В одном из случаев ребёнка довели до комы — сейчас врачи борются за его жизнь. Подробнее о том, что происходило в центре и что говорят матери пострадавших – в материале «Радио 1».
Кома, синяки и обвинения врачей
Во время программы «Пусть говорят» в студии собрались матери детей, проходивших «реабилитацию» в рехабах Хоботовой. Центральным стал эпизод из подмосковного Дедовска, где несовершеннолетний мальчик оказался в коме.
Мать вспоминает, как узнала о случившемся:
«Мне позвонила Елизавета Алексеевна, которая была воспитателем. Сказала, что сыну стало плохо, вызвали скорую: „У него, наверное, сахар упал в крови, он так сильно похудел“. Я поехала туда, его привозят без сознания и уже в коме, он весь в синяках. Врачи сразу же: „Как вы могли, какая вы мать, как вы не видели, что происходит с ребенком!“ А я с ним в четверг разговаривала, через пару дней его забрали уже», — рассказала женщина ведущему Дмитрию Борисову.
По её словам, за полтора месяца в учреждении сын перестал быть активным и замкнулся в себе. Связь с куратором была постоянной, но позже выяснилось, что «воспитательница» присылала новости из другого города.
«Нельзя, запрещено, накажут»: дети, которые боялись говорить
Ещё одна мать описала, что её сын находился в центре полтора года. Поводом для обращения стало опасное увлечение подростка зацепингом, а рехаб Хоботовой ей порекомендовали знакомые.
Женщина уверяет, что родителей ввели в заблуждение.
«Для родителей, у которых дети находятся в этом центре, был создан чат. Там психологи, которые занимаются с нашими детьми. И чуть ли не каждый день в чаты присылали фотографии детей, где они улыбаются, готовят», — поделилась она.
При этом встречи с сыном происходили лишь раз в два месяца.
Когда вскрылась правда, мать сразу поехала за ребенком. На вопрос, почему он молчал, подросток ответил лишь: «Нельзя, запрещено, накажут».
Спартанские условия и наказания скотчем
Третья женщина не смогла присутствовать в студии, но прислала аудиосообщение, где подробно рассказала об условиях «лечения». Её слова рисуют картину, напоминающую не реабилитацию, а лагерь выживания. Она поделилась, что дети жили практически впроголодь. Так, на 24 человека готовили суп из одного окорока, а подростки настолько хотели есть, что обменивали любые свои вещи на еду. Сын этой женщины, в частности, похудел на пять килограммов всего за три недели.
«За это время у него и кровь из носа шла, и желчь изо рта. Он рассказывал, что детей, которые истерили, приматывали скотчем, одному мальчику по голове стукнули и рассекли лоб. Я так поняла, что это всё началось не так давно, как раз в то время, когда появился (администратор – прим. ред.) Виталий Сергеевич, всё понеслось как в концлагере», – отметила мать пострадавшего.
Арест Анны Хоботовой и расследование
Анну Хоботову задержали и арестовали на два месяца. Ей предъявили обвинения по трём статьям Уголовного кодекса:
- истязание несовершеннолетних;
- незаконное лишение свободы;
- оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее также задержали самого администратора Виталия Балабрикова и одну из сотрудниц рехаба.
Следствие также установило, что центр работал без лицензии, а московская прокуратура планирует привлечь к ответственности всех, кто был причастен к издевательствам над детьми.
Что будет дальше?
Ситуация вокруг рехабов Анны Хоботовой продолжает развиваться. Показания родителей, множественные жалобы, медицинские заключения и официальные проверки показывают масштаб происходящего. Пока врачи борются за жизнь одного из пострадавших подростков, следственные органы выясняют, как подобные учреждения могли работать годами, и кто стоял за системой жестокого обращения.