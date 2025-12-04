04 декабря 2025, 12:11

Фото: iStock/gan chaonan

Истории, которые начали вскрываться вокруг реабилитационных центров Анны Хоботовой, шокировали всю страну. Систематические истязания детей, жестокие «методы воспитания» и тотальный обман родителей были не исключением, а, судя по рассказам, частью повседневности. В одном из случаев ребёнка довели до комы — сейчас врачи борются за его жизнь. Подробнее о том, что происходило в центре и что говорят матери пострадавших – в материале «Радио 1».





Содержание Кома, синяки и обвинения врачей «Нельзя, запрещено, накажут»: дети, которые боялись говорить Спартанские условия и наказания скотчем Арест Анны Хоботовой и расследование Что будет дальше?

Кома, синяки и обвинения врачей

«Мне позвонила Елизавета Алексеевна, которая была воспитателем. Сказала, что сыну стало плохо, вызвали скорую: „У него, наверное, сахар упал в крови, он так сильно похудел“. Я поехала туда, его привозят без сознания и уже в коме, он весь в синяках. Врачи сразу же: „Как вы могли, какая вы мать, как вы не видели, что происходит с ребенком!“ А я с ним в четверг разговаривала, через пару дней его забрали уже», — рассказала женщина ведущему Дмитрию Борисову.

Мать впавшего в кому мальчика (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Нельзя, запрещено, накажут»: дети, которые боялись говорить

«Для родителей, у которых дети находятся в этом центре, был создан чат. Там психологи, которые занимаются с нашими детьми. И чуть ли не каждый день в чаты присылали фотографии детей, где они улыбаются, готовят», — поделилась она.

Анна Хоботова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Спартанские условия и наказания скотчем

«За это время у него и кровь из носа шла, и желчь изо рта. Он рассказывал, что детей, которые истерили, приматывали скотчем, одному мальчику по голове стукнули и рассекли лоб. Я так поняла, что это всё началось не так давно, как раз в то время, когда появился (администратор – прим. ред.) Виталий Сергеевич, всё понеслось как в концлагере», – отметила мать пострадавшего.

Арест Анны Хоботовой и расследование

истязание несовершеннолетних;

незаконное лишение свободы;

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Что будет дальше?