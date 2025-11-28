Три статьи: в чем обвиняют основательницу рехабов, где пытали детей
37-летней Анне Хоботовой, организовавшей реабилитационные центры для подростков с зависимостями в Подмосковье, предъявили три обвинения. Об этом сообщила пресс-служба областного ГСУ СК в своем телеграм-канале.
Основательнице рехабов вменили три статьи: об истязании и ограничении свободы несовершеннолетних, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На допросе женщина отрицала вину и не раскаивалась. Следствие просит ее арестовать.
Обвинения также предъявили администратору учреждения и 18-летней постоялице, участвовавшей в издевательствах над подростками. Суд ограничил их свободу на время следствия.
Читайте также: