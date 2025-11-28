Три статьи: в чем обвиняют основательницу рехабов, где пытали детей

28 ноября 2025, 19:10

Организатора рехаба в Подмосковье Хоботову обвинили по трем статьям УК

Фото: iStock/artisteer

37-летней Анне Хоботовой, организовавшей реабилитационные центры для подростков с зависимостями в Подмосковье, предъявили три обвинения. Об этом сообщила пресс-служба областного ГСУ СК в своем телеграм-канале.