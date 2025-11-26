Арестованный администратор пыточного рехаба склонял девочек к интиму
Арестованный администратор пыточного рехаба в Дедовске склонял девочек к интиму. Мальчиков, которые пытались бунтовать, привязывали к кровати и засовывали им в рот носки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на слова пленников центра.
13-летний мальчик поделился шокирующими деталями о пребывании в реабилитационном центре Анны Хоботовой. Сам он проходил там лечение от токсикомании в течение трёх месяцев — с конца августа до конца ноября.
По словам подростка, в центре общий душ для мальчиков и девочек не имел дверей, однако мылись они в разное время. Если парень заходил в душ во время девичьего сеанса, наказание получали все мальчики — им приходилось делать 500 приседаний.
Однажды 12-летний юноша с умственными отклонениями отказался выполнять приседания, когда другой мальчик зашёл в душ к девочкам. За это сотрудники жестоко избили его, обмотали скотчем и засунули в рот носок. По словам несовершеннолетнего, избиение происходило за закрытой дверью, и крики подростка от боли парализовали остальных. Кроме того, по информации SHOT, администратор центра Виталий Балабриков склонял девочек к интиму.
Тех, кто пытался противостоять насилию, привязывали к кроватям в форме звезды и часто вставляли им в рот кляп из носков.
Ранее сообщалось, что комнату для пыток обнаружили в подмосковном рехабе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
