26 ноября 2025, 16:12

SHOT: Арестованный администратор пыточного рехаба склонял девочек к интиму

Фото: iStock/Favor_of_God

Арестованный администратор пыточного рехаба в Дедовске склонял девочек к интиму. Мальчиков, которые пытались бунтовать, привязывали к кровати и засовывали им в рот носки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на слова пленников центра.