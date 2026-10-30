«Сделал бы это снова»: токсикомания, побои и визит психиатра. Почему убийца матери считал её «источником грязи» и не получил помощь?
48-летняя Елена из Кумертау одна растила двух сыновей и поддерживала их после ухода мужа. Старший, Данил, собирался найти работу и помогать семье. Но затем он бросил учебу, перестал общаться с друзьями и шесть лет почти не покидал дом. В феврале 2026 года мужчина убил мать. Судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что во время преступления он не отвечал за свои действия. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как Данил рос и почему решил стать поваромДанил рос общительным и веселым ребенком. Он дружил со сверстниками, любил животных и легко находил общий язык с новыми людьми. По воспоминаниям близких, парень всегда старался помочь окружающим. Отец ушел из семьи, когда старшему сыну исполнилось 12 лет, а младшему Никите — восемь. Елена воспитывала мальчиков одна. Она работала поваром и ездила на вахты, а в это время за детьми присматривала бабушка Галина.
После школы Данил решил освоить профессию матери и поступил в кулинарный колледж. Елена работала поваром-универсалом. По словам близких, она поддерживала сына и старалась оставаться на его стороне. В колледже юноша продолжал общаться с друзьями. В 2019 году он рассказывал знакомым о планах устроиться на работу и помогать семье. Однако закончить учебу ему не удалось.
Работа в ночном клубе и перемены в поведенииНа третьем курсе Данил устроился в ночной клуб. Сначала он работал официантом, затем стал барменом. У него появилась новая компания, а прежние друзья заметили перемены в его поведении. В его жизни появились вечеринки и алкоголь. Позже парень решил уйти из колледжа. Затем он перестал встречаться со сверстниками. Друзья удивлялись: раньше Данил не любил одиночество и много времени проводил в компании. Позднее близкие узнали, что молодой человек употреблял токсичные вещества. Перемены заметила и бабушка. Когда Галина приезжала к внуку, тот часто спал. Сначала она думала, что он заболел. Однажды женщина увидела у него бутылку и спросила, что в ней находится.
«Как ни приеду, он никакой, спит да спит. Думала, болеет. Я же сначала не знала, что он из бутылки нюхает. А потом он уже и не стал скрывать», — вспоминала Галина.
По словам родных, Данил употреблял токсичные вещества около года. Затем он перестал ощущать эффект и бросил, но к прежней жизни не вернулся.
Шесть лет дома и попытки семьи помочьВо время пандемии коронавируса Данил окончательно замкнулся в себе. После отмены ограничений он так и не вернулся к учебе, работе и встречам со знакомыми. Шесть лет мать и бабушка приносили ему еду, а друзья пытались уговорить его выйти из дома. Их усилия не помогли. Со временем молодой человек начал проявлять агрессию. Однажды он напал на мать и бабушку и стал их пинать. Женщинам удалось выбежать из квартиры. В другой раз Данил плеснул в младшего брата Никиту кипятком из кастрюли.
Галина пыталась понять, что происходит с внуком, и обращалась к врачам. Она ходила к главврачу психоневрологического диспансера и вызывала психиатра на дом. По ее словам, специалист поговорила с Данилом и не обнаружила причин для тревоги.
«Один раз психиатр поговорила с ним. Сказала, что все нормально, и ушла», — рассказывала бабушка.
Во время разговора молодой человек вел себя спокойно. Галина продолжила искать помощь и обращалась к другим психиатрам.
Почему Елена стала бояться старшего сынаОднажды Данил сильно избил мать. По словам близких, после этого на ее ногах остались гематомы. Мужчину забрали в полицию, но на следующий день отпустили. Елена стала опасаться новых вспышек агрессии. Она чаще оставалась на ночь у матери. Там к тому времени жил и младший сын Никита. К Новому году Елена вернулась с вахты и провела праздники вместе с Галиной. Затем она снова отправилась домой к Данилу и взяла для него еду. Женщина продолжала созваниваться с матерью, но в какой-то момент перестала отвечать на звонки.
Галина пыталась связаться и с дочерью, и с внуком. Когда никто не ответил, она пришла к их квартире. Три дня подряд женщина звонила и стучала в дверь, просила Данила открыть и сказать, где находится Елена. Но внук ей не отвечал.
Что произошло в квартире в КумертауПо одной из версий, 1 февраля 2026 года Елена разговаривала с сыном на кухне. Она просила его найти работу или хотя бы начать выходить из дома. Во время разговора Данил пошел в ванную за топором. Позже он рассказал следователям, как убил мать. После преступления мужчина отправился в хозяйственный магазин и купил восемь пластиковых ведер. Все это время Галина не знала, что произошло с дочерью. Не сумев попасть в квартиру, она обратилась в полицию. Сотрудники вызвали спасателей, чтобы те вскрыли дверь.
Это произошло 10 февраля. Данил находился в квартире. Он сидел на диване, укрывшись одеялом, и смотрел в телефон. Мужчина держался спокойно и не отвечал на вопросы. Полицейские осмотрели квартиру и обнаружили следы преступления. Елене исполнилось 48 лет. На ее похороны пришли около 70 человек. Близкие и знакомые вспоминали женщину как доброго и открытого человека.
Что Данил рассказал на допросеНа допросах Данил признал, что убил мать. При этом он сказал следователям, что не сожалеет о случившемся. Мужчина утверждал, что Елена мешала ему жить.
«Я не отрицаю убийство своей матери. Вину признаю, но не сожалею. Если бы у меня была возможность все вернуть назад, я бы совершил то же самое», — говорил он на допросе.
По его словам, после гибели матери ему стало легче. Он объяснял свое отношение к ней тем, что считал ее «источником грязи». Данил говорил следователям, что понимает, насколько плохо поступил, но раскаяния не чувствует.