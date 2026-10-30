30 октября 2026, 03:21

Фото: iStock/Grape_vein

48-летняя Елена из Кумертау одна растила двух сыновей и поддерживала их после ухода мужа. Старший, Данил, собирался найти работу и помогать семье. Но затем он бросил учебу, перестал общаться с друзьями и шесть лет почти не покидал дом. В феврале 2026 года мужчина убил мать. Судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что во время преступления он не отвечал за свои действия. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как Данил рос и почему решил стать поваром Работа в ночном клубе и перемены в поведении Шесть лет дома и попытки семьи помочь Почему Елена стала бояться старшего сына Что произошло в квартире в Кумертау Что Данил рассказал на допросе Что показала судебно-психиатрическая экспертиза

Как Данил рос и почему решил стать поваром

Работа в ночном клубе и перемены в поведении

«Как ни приеду, он никакой, спит да спит. Думала, болеет. Я же сначала не знала, что он из бутылки нюхает. А потом он уже и не стал скрывать», — вспоминала Галина.

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Шесть лет дома и попытки семьи помочь

«Один раз психиатр поговорила с ним. Сказала, что все нормально, и ушла», — рассказывала бабушка.

Почему Елена стала бояться старшего сына

Фото: iStock/bankrx

Что произошло в квартире в Кумертау

Что Данил рассказал на допросе

«Я не отрицаю убийство своей матери. Вину признаю, но не сожалею. Если бы у меня была возможность все вернуть назад, я бы совершил то же самое», — говорил он на допросе.

Что показала судебно-психиатрическая экспертиза