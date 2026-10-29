В Домбае туристы зависли на старом подъёмнике после отказа двигателя
На курорте в Карачаево-Черкесской Республике пять человек застряли на старой канатной дороге. Об этом информирует Telegram-канал Mash Gor.
Чрезвычайное происшествие случилось в Домбае. Люди ехали на кресельном подъёмнике, который давно требовал ремонта, когда двигатель отказал.
В итоге любители свежего воздуха и красивых видов зависли над землёй на высоте семи метров. Паники не возникло — спасателей ждали с удовольствием. Отмечается, что помощь пришла уже через 20 минут, и заложников благополучно спустили вниз. Потерпевшие рассказали, что жаловаться никто не стал — говорят, оно того стоило.
Ранее сообщалось об инциденте в Нижнем Новгороде. Там работница ресторана перепутала двери и упала в шахту лифта.
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