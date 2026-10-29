Пил водку со скумбрией и думал сжечь тела: новые подробности жестокого убийства в Петербурге

29 октября 2026, 12:35

Математик-убийца из Санкт-Петербурга цинично ответил экс-возлюбленной

Фото: Istock / Artem_Furman

Математик Дмитрий, обвиняемый в убийстве матери своей сожительницы и её маленького сына в Санкт-Петербурге, заявил бывшей возлюбленной, что она «заслужила» произошедшее. Об этом сообщает SHOT.