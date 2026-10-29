Пил водку со скумбрией и думал сжечь тела: новые подробности жестокого убийства в Петербурге
Математик Дмитрий, обвиняемый в убийстве матери своей сожительницы и её маленького сына в Санкт-Петербурге, заявил бывшей возлюбленной, что она «заслужила» произошедшее. Об этом сообщает SHOT.
Во время допроса женщина охарактеризовала мужчину как жестокого, циничного и эгоистичного. По её словам, Дмитрий не предлагал ей выйти замуж и не знакомил со своими родителями, а ребёнок был зачат в результате сексуального насилия. В ответ на её слова мужчина произнёс, что она это «заслужила».
Нападение произошло в ночь на 26 октября. По версии следствия, Дмитрий нанёс сожительнице, её 58-летней матери и двухлетнему сыну множественные удары тупым предметом по голове. Женщина смогла спастись и выбежала на улицу, после чего ей оказали медицинскую помощь. Её мать и ребёнок погибли. Тело малыша, которому через несколько дней должно было исполниться два года, обнаружили в холодильнике.
После нападения мужчина спокойно пил водку со скумбрией и обдумывал, как избавиться от тел. На следующий день его задержали. Погибшая женщина работала учителем начальных классов и преподавала английский язык. Её дочь также работала педагогом — вела уроки истории и была классным руководителем.
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