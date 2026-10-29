30-летний россиянин избил и ограбил бабушку ради выпивки
В Балаково полицейские задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в ограблении собственной 86-летней бабушки. Об этом сообщает УМВД по Саратовской области.
Установлено, что обвиняемый пришёл к пенсионерке домой. Он потребовал показать, где хранятся золотые украшения, и начал бить родственницу по рукам. Женщина испугалась и отдала внуку золотые серьги стоимостью 30 тысяч рублей. После этого мужчина ушёл из квартиры.
В ведомстве сообщили, что подозреваемый ранее неоднократно получал судимость за грабежи и кражи. Он признался, что захотел выпить, но денег не было, поэтому решил забрать украшения у бабушки.
Серьги гражданин сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело о грабеже. Подозреваемого задержали. Ведётся следствие.
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