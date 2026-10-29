30-летний россиянин избил и ограбил бабушку ради выпивки

29 октября 2026, 11:36

Житель Балаково забрал у бабушки золотые серьги и сдал их в ломбард ради выпивки

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Балаково полицейские задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в ограблении собственной 86-летней бабушки. Об этом сообщает УМВД по Саратовской области.