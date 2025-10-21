Сделал замечание закладчику из Армении: кто и за что убил режиссера «Закрытой школы» Сергея Политика? Видео с места трагедии
В подмосковном городе Железнодорожный зверски убили известного кинооператора и режиссера Сергея Политика. Всего неделю назад он отпраздновал свое 56-летие. Трагедия разыгралась буквально в шаге от его дома, когда он вышел на улицу для того, чтобы покурить. Жизнь талантливого кинематографиста, подарившего зрителям десятки проектов, оборвалась от одного удара ножом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сергея Политика убили около его дома: подробностиСергей Политик вышел из подъезда около 22:00 вечера. Вскоре к нему подбежал мужчина и ударил ножом. По данным издания «База», нападавшим оказался 33-летний гражданин Армении по имени Армен С. Он нанес Политику единственный, но точный удар ножом в грудь, который оказался смертельным. Преступник немедленно скрылся с места преступления и в настоящее время находится в розыске.
Известие о жестокой гибели Сергея Политика повергло в шок его друзей, родных и коллег по цеху. В своих воспоминаниях они описывают его как исключительно доброжелательного, спокойного и бесконфликтного человека.
Мотивы убийстваСергей Политик более года боролся с наркозависимыми в своем подъезде. Как сообщают родные режиссера, он сильно переживал за безопасность своей дочери и боялся, что она может столкнуться с наркоторговцами и их клиентами. В роковой вечер он встретился с 33-летним Арменом, который, услышав замечание от Сергея, напал на него и ударил ножом.
Соседи рассказали, что несколько раз видели Армена возле дома, когда он, предположительно, искал закладки.
Видео с места убийства Сергея Политика
Режиссер Сергей Политик: чем известенСергей Политик — выпускник легендарного ВГИКа. Он начал свою карьеру в кинематографе еще в 1990-х. За годы работы принял участие в создании более трех десятков фильмов и сериалов в качестве оператора-постановщика. Наибольшую известность ему принес культовый мистический сериал «Закрытая школа». Среди других значимых работ — «Щит Минервы», «Одноклассники. Бывших не бывает», «Сваты новогодние», «Домовой» и «Восьмой участок».
В 2024 году Политик успешно дебютировал как режиссер-постановщик, сняв мелодраму «Вернуть жизнь». На момент гибели он был вовлечен в работу над своим новым проектом — «Восьмой участок. Продолжение», который так и останется незавершенным.