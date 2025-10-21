В Казани жестокое избиение и похищение девушки в подъезде попало на видео
В Казани неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде её дома, после чего силой увез её. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
Происшествие случилось в жилом комплексе «Родина». Девушка возвращалась домой. Неизвестный последовал за ней. Она забежала в подъезд, но не успела закрыть за собой входную дверь.
Мужчина ворвался внутрь, набросился на неё, повалил на пол и схватил за волосы. Затем он начал избивать пострадавшую. После нападения злоумышленник поместил девушку в автомобиль и уехал с ней в неизвестном направлении.
На место происшествия выехали сотрудники полиции. Правоохранительные органы в настоящее время ведут поиски как пропавшей, так и подозреваемого в нападении.
