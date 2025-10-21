В Казани жестокое избиение и похищение девушки в подъезде попало на видео

21 октября 2025, 10:57

В Казани произошло нападение на девушку в подъезде с последующим похищением

Фото: Istock/Tunatura

В Казани неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде её дома, после чего силой увез её. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.