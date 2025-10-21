В ХМАО сборщик шишек застрелил другого шишкаря, перепутав его с медведем
В Ханты-Мансийском автономном округе сборщик шишек застрелил другого человека, приняв его за медведя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Инцидент произошёл 14 октября в Октябрьском районе. 33-летний житель Сургутского района собирал шишки в лесу с собакой породы лайка. Мужчина имел при себе заряженное охотничье ружье.
В сумерках собака начала агрессивно лаять на неизвестный объект. Мужчина сделал выстрел в сторону леса, предположив, что там находится медведь. Однако на расстоянии около 120 метров в зоне выстрела оказался другой сборщик шишек.
Пострадавший получил огнестрельное ранение грудной клетки и умер на месте. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Приморье врачи спасли сборщика шишек после зверского нападения медведя.
