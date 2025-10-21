Россиянин на авто сбил 10-летнего ребёнка на «зебре» и скрылся с места аварии

21 октября 2025, 11:07

В Челябинске водитель сбил 10-летнего школьника и скрылся с места ДТП

Фото: Istock/eugenesergeev

В Челябинске водитель на автомобиле сбил десятилетнего школьника и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «74.RU| Новости Челябинска».