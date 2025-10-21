Россиянин на авто сбил 10-летнего ребёнка на «зебре» и скрылся с места аварии
В Челябинске водитель на автомобиле сбил десятилетнего школьника и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «74.RU| Новости Челябинска».
Инцидент произошёл утром 21 октября на Краснопольском проспекте. По предварительной информации, мальчик переходил проезжую часть на зелёный сигнал светофора. В этот момент чёрная легковая машина завершала поворот и наехала на ребёнка.
После столкновения водитель не остановился и покинул место аварии, не оказывая помощь. Пострадавший школьник смог самостоятельно подняться и дойти до тротуара. Прибывшие на вызов медики осмотрели мальчика и госпитализировали его.
Позже сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого водителя. Они установили его личность и вызвали в отдел для дачи показаний. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего.
