«Сделать что-то плохое»: подросток ворвался в гимназию Уфы с оружием. Кто был целью и о чём школьник предупреждал накануне?
Ученик девятого класса напал на гимназию №16 в Уфе, открыв стрельбу и взорвав петарду. Подросток заранее предупреждал о своих намерениях в соцсетях и вёл личный Telegram-канал, где жаловался на школу и учителей. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
Личность нападавшего
Мальчика, ворвавшегося с оружием в учебное заведение, зовут Вадим. Он активно вёл соцсети, где делился переживаниями. Подросток сокрушался о том, что недавно его перевели в другой класс, а также отмечал, что он, в целом, разочаровался в жизни. Он жаловался на давление со стороны учителей и непонимание одноклассников, признаваясь, что ему ничего не остаётся, кроме как «сделать что-то плохое».
Одноклассники напавшего отметили, что Вадим почти ни с кем не общался и не смог влиться в коллектив после перехода из другого учебного заведения.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», накануне нападения подросток анонсировал свои намерения, опубликовав фото с оружием и написав о готовности оказаться в тюрьме. Он также выложил песню про стрельбу в школе, а после опубликовал видео и аудио самого нападения.
Утро перед инцидентом
По данным Telegram-канала Mash, в день нападения у подростка должен был состояться серьёзный разговор с классным руководителем. Школьник не пришёл на первые два урока и опоздал на третий. Перед случившимся его успела заснять одноклассница, когда он шёл по коридору в маске.
Пожарная тревога и стрельба на уроке
Нападение произошло в гимназии во время учебного дня. По одной из версий, подросток воспользовался пожарной тревогой, чтобы отвлечь внимание. Инцидент произошёл во время третьего или четвёртого урока.
Вадим пришёл в школу с пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в сторону преподавателя и троих учеников. Одна из металлических пуль рикошетом попала в учителя истории. После этого подросток взорвал петарду.
В различных сообщениях также указывалось, что школьник использовал травматический пистолет, страйкбольный автомат и пневматическую винтовку Crosman AK1. Несмотря на стрельбу и взрыв петарды, официально сообщалось, что серьёзных пострадавших нет.
Конфликт с учителем истории
Во время нападения получил ранения учитель истории Тимур С. В своих соцсетях девятиклассник Вадим неоднократно негативно высказывался об этом педагоге. Он также жаловался на перевод в 16-ю гимназию в начале 6-го класса.
По предварительным данным, подросток собирался ранить именно учителя истории, хотя, как сообщается, преподаватель относился к нему нормально. При этом отмечается, что Вадим часто прогуливал уроки.
Позднее SHOT подтвердил, что целью подростка был именно учитель истории и обществознания.
Задержание
После случившегося в гимназию оперативно прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. Школьника оперативно задержали. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил задержание подростка и подчеркнул, что угрозы для учащихся нет.
В настоящее время подробности инцидента выясняются. На месте продолжают работать экстренные службы.