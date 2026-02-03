«Сделать что-то плохое»: подросток ворвался в гимназию Уфы с оружием. Кто был целью и о чём школьник предупреждал накануне?

03 февраля 2026, 10:38

Фото: iStock/ipopba

Ученик девятого класса напал на гимназию №16 в Уфе, открыв стрельбу и взорвав петарду. Подросток заранее предупреждал о своих намерениях в соцсетях и вёл личный Telegram-канал, где жаловался на школу и учителей. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Личность нападавшего Утро перед инцидентом Пожарная тревога и стрельба на уроке Конфликт с учителем истории Задержание

Личность нападавшего

Фото: iStock/Vichai Phububphapan

Утро перед инцидентом

Пожарная тревога и стрельба на уроке

Фото: iStock/maxim4e4ek

Конфликт с учителем истории

Фото: iStock/AlexRaths

Задержание