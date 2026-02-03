Достижения.рф

Мать заперла в квартире на полтора года 11-летнюю дочь, доведя её до тяжёлого состояния

Жительница Сахалина заперла в квартире на полтора года 11-летнюю дочь
Фото: iStock/PORNCHAI SODA

В Сахалинской области следственные органы возбудили уголовное дело против матери, которая заперла свою 11-летнюю дочь в квартире на полтора года. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».



Женщина не ухаживала за девочкой, не занималась её воспитанием и ограничивала свободу. По информации следствия, несовершеннолетняя не посещала школу. Она проводила всё время в кровати, даже ела лёжа. Это привело к серьезному ослаблению её мышц.

Детский омбудсмен Любовь Устиновская сообщила, что сейчас школьница получает необходимое лечение в медицинском учреждении. Также организованы юридические процедуры для передачи её под опеку старшей сестры.

Дарья Осипова

