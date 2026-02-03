Мать заперла в квартире на полтора года 11-летнюю дочь, доведя её до тяжёлого состояния

03 февраля 2026, 08:17

Жительница Сахалина заперла в квартире на полтора года 11-летнюю дочь

Фото: iStock/PORNCHAI SODA

В Сахалинской области следственные органы возбудили уголовное дело против матери, которая заперла свою 11-летнюю дочь в квартире на полтора года. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».