Мать заперла в квартире на полтора года 11-летнюю дочь, доведя её до тяжёлого состояния
В Сахалинской области следственные органы возбудили уголовное дело против матери, которая заперла свою 11-летнюю дочь в квартире на полтора года. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Женщина не ухаживала за девочкой, не занималась её воспитанием и ограничивала свободу. По информации следствия, несовершеннолетняя не посещала школу. Она проводила всё время в кровати, даже ела лёжа. Это привело к серьезному ослаблению её мышц.
Детский омбудсмен Любовь Устиновская сообщила, что сейчас школьница получает необходимое лечение в медицинском учреждении. Также организованы юридические процедуры для передачи её под опеку старшей сестры.
