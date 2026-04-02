Съела сына, чтобы выжить: трагедия в ледяных горах Памира. Через что пришлось пройти Анне Гурьяновой и почему муж не искал ее три месяца?
История Анны Гурьяновой, пережившей авиакатастрофу в горах Памира, остается одной из самых трагичных и одновременно пронзительных страниц, связанных с выживанием человека в экстремальных условиях. После крушения самолета летчик и мужчины-пассажиры отправилсь искать помощь, оставив женщину с детьми среди ледяной пустыни. Она осталась без еды, воды и тепла. Чтобы выжить, Анне пришлось пройти через тяжелые испытания.
Катастрофа в горах Памира: обстоятельства крушения самолета16 февраля 1942 года самолет ПР-5 вылетел из Сталинабада (ныне Душанбе) в Хорог. На борту находились пилот Василий Княжниченко, начальник Памирского погранотряда майор Масловский, сотрудники НКВД Вихров и Жуковский, а также Анна Гурьянова с двумя детьми — пасынком Сашей и годовалым сыном Валерой.
Спустя полтора часа после вылета погодные условия резко ухудшились. Самолет потерпел крушение в горной местности на высоте около 4400 метров. По распоряжению пилота пассажиры покинули поврежденное воздушное судно и оказались в условиях высокогорной ледяной пустыни без достаточного запаса продовольствия и воды. На борту было очень мало продуктов: сливочное масло, колбаса, сыр, банка крабов и три бутылки водки.
Анна Гурьянова вела дневник, в котором записывала все происходящее и свои переживания.
Первые дни после крушения: попытки найти спасениеПосле катастрофы пилот Княжниченко и сотрудник Вихров попытались найти путь к реке Пяндж, однако поиски не увенчались успехом. Остальные участники происшествия остались ожидать помощи у обломков самолета.
Ситуация осложнялась разреженным воздухом, сильными морозами и отсутствием полноценного питания. Уже к 21 февраля запасы еды практически иссякли. Для утоления жажды использовали снег, который не обеспечивал организм необходимым количеством жидкости.
22 февраля произошла трагедия — скончался младший ребенок, Валера. В тот же день были съедены последние остатки продуктов: около 150 граммов сыра и 20 граммов масла.
Решение о разделении группы: уход мужчин25 февраля участники приняли решение отправиться на поиски помощи. Гурьянова осталась в самолете с пасынком Сашей и телом умершего ребенка. Мужчины думали, что женщина с ребенком не выдержит сложного горного перехода. При этом они пообещали как можно скорее направить помощь.
У Анны и Саши на тот момент оставалось всего три спички. Гурьянова пыталась обеспечить себя и ребенка водой, растапливая снег теплом собственного тела. Уже к концу февраля запасы спичек закончились.
«Также ждём экспедиции целый день, спичек у нас уже нет, набираем снегу в банки и ставим в кабине под окном, снег… Дни холодные с ветром, снегопад, буран», — писала женщина.18 марта Анна и Саша написали письма родным, которые впоследствии получили известность как «письма из ада».
«Здравствуй папа и Вова, шлю я горячий привет. Папа мы с мамой уже голодуем целый месяц», — писал мальчик.В то же время Анна в своем письме обращалась к супругу:
«Прощай мой друг мы с тобой больше уже не встретимся … Ваня: милый, сидим уже целый месяц и ни с какой стороны и не летят и не идут, Валерий у нас скончался 24 февраля в 7 часов утра. 28 февраля Масловский, Княжниченко, Вихров и Жуковский ушли от нас искать кишлаки, у нас надежда была на них, они нам сказали как доберемся, так за вами пошлем. Ваня если они выбрались, то скажи от моего имени сволочи, они не могли послать за нами, я еще ни говорила, что вы доберетесь, а про нас забудите. Ваня проводили мы их, кушать очень хочется нам с Сашей, решили кушать Валерия… Может быть до конца месяца протянем, может даже спасут, а жить так хочется».
Судьба ушедших за помощью: спасение мужчин и трагедия ЖуковскогоПока разворачивалась трагедия женщины и детей, боровшихся за жизнь, Масловский, Вихров и Княжниченко уже были в безопасности. Спустя несколько дней пути они вышли к кишлаку, где получили необходимую помощь; вскоре их переправили в Хорог.
Однако последствия похода оказались тяжелыми: из-за глубоких обморожений Вихрову и Масловскому пришлось ампутировать ноги. Жуковский до места назначения не дошел.
Позднее его тело обнаружили по пути к месту крушения. Он сорвался с тропы в пропасть, однако причиной смерти стало не падение. Рядом находились гильзы и пустой пистолет ТТ — мужчина пытался привлечь внимание выстрелами, однако помощи не дождался.
Кроме того, никто из выживших не упомянул о женщине, которая каждый день ждала спасения. По словам местных жителей, Анну и Сашу можно было спасти, если бы о них вовремя рассказали. Однако этого не произошло.
Три месяца в изоляции: жизнь среди холода и смертиАнна Гурьянова провела в горах около трех месяцев, находясь в крайне тяжелых условиях, рядом с телами своих детей. История женщины получила широкую известность как пример невероятной силы духа и стремления к жизни даже в условиях, когда шансы на выживание практически не было.
Спасение Анны Гурьяновой: экспедиция и возвращениеЭкспедицию за Анной Гурьяновой снарядили только в мае. В больнице Хорога пилот внезапно вспомнил об Анне и Саше. Хотя все считали их погибшими, в начале мая люди все же организовали поисковую группу. В её состав вошел муж Анны, Иван Гурьянов. Он не получал от жены писем и уже не верил в её спасение.
Тогда же нашли тело Жуковского. А 12 мая 1942 года спасатели дошли до обломков самолета. На фюзеляже сидела Анна Гурьянова. Увидев мужа, она произнесла: «Ваня, ты, наверное, уже женился?»
Как выяснилось, Иван Гурьянов действительно успел снова жениться, хотя с момента исчезновения его жены и детей прошло всего три месяца.