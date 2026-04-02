Ребенок выкопал человеческие останки, играя в песке
В Англии двухлетний мальчик, игравший в песке на пляже, выкопал человеческие кости. Об этом сообщает Mirror.
Полиция в Северном Девоне выехала на место после того, как ребенок обнаружил останки. Главный специалист по охране исторического наследия Совета графства Стивен Рид отметил, что находка имеет историческую ценность. Он предположил, что это захоронение моряка с потерпевшего крушение корабля.
Теперь ученым предстоит установить пол, возраст, возможные заболевания и даже происхождение человека с помощью химического анализа. Сейчас останки находятся под опекой археологической компании.
Мать мальчика Габриэль Прентис рассказала, что сначала они приняли находку за корягу или кость животного, но ее сестра-ортодонт и коллеги усомнились в этой версии. На следующий день семья вернулась на пляж, чтобы показать полицейским точное место.
Правоохранители вернули ребенку его ведерко, из-за которого он переживал больше всего. По словам женщины, после этой истории ее сын полюбил искать сокровища. Теперь он «чувствует себя настоящим пиратом».
