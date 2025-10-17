Семеро индийцев всю ночь насиловали блогера-путешественницу на глазах у мужа: детали жуткой истории, которая шокировала интернет
Кругосветные путешествия стали невероятно популярными в последние годы. Однако чрезмерный романтизм, окружающий этот стиль отдыха, заставил общественность забыть о возможных опасностях, поджидающих путников на неизведанных дорогах. Ярким примером этой опасности стала трагедия, произошедшая с парой известных блогеров, которые странствовали по миру на мотоциклах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Трагедия знаменитых блогеровВ марте 2024 года 28-летняя Фернанда и ее 63-летний муж Винсенте, уже пять лет отдающие свою жизнь дороге, столкнулись с ужасной ситуацией в Индии.
Ночь, полная угрозНочью со второго на третье марта пара решила остановиться на окраине города Думка в индийском штате Джаркханд. Не найдя гостиницы и истощенные от долгого путешествия, они разбили палатку и наслаждались природой. Опытные путешественники не подозревали, что их ждет.
Нападение и ужасКогда солнце почти скрылось за горизонтом, неподалеку раздался шум мотоциклов. Супруги не придали этому значения, однако вскоре камни полетели в их палатку. Винсенте попытался разобраться в ситуации, но к нему уже подбежали семеро индийцев. Они начали нападать на него с камнями и мотоциклетным шлемом. Злоумышленники приставили нож к щеке Винсенте и угрожали ему. Однако это стало лишь началом самых страшных испытаний, которые ожидали эту пару.
ИзнасилованиеПока несколько преступников удерживали Винсенте, остальные напали на его жену и вытащили ее из палатки на улицу. Путешественники умоляли индийцев о пощаде и пытались откупиться, предлагая все деньги, которые у них были при себе. Однако злодеям было нужно не это. Их интересовало совершенно другое.
Преступники начали снимать с Фернанды одежду и, когда она попыталась сопротивляться, жестоко избили ее. Затем по очереди изнасиловали её. Их злодеяние продолжалось несколько часов, а после они, в очередной раз искалечив своих жертв, скрылись. Знаменитости могли бы погибнуть от ночного холода и побоев, но вскоре их обнаружил полицейский патруль.
«Мое лицо выглядит так, но это не самое страшное. Я думала, что мы умрем. Слава богу, мы живы», — заявила Фернанда, когда пришла в себя.
Жажда справедливостиКогда путешественников доставили в больницу, врачи были шокированы состоянием их новоиспеченных пациентов. Лица блогеров были изуродованы, а у Винсенте диагностировали перелом челюсти и ребер, что ставило под угрозу его здоровье. Однако благодаря своевременной медицинской помощи ему удалось избежать трагических последствий. Эта ужасная ситуация могла бы сломить кого угодно, но в Фернанде, пережившей жестокое преступление, вспыхнула неимоверная ярость. Глядя в зеркало на себя и на своего изувеченного мужа, она испытывала лишь жажду справедливости. Фернанда активно делилась в социальных сетях подробностями произошедшего, публикуя видеоролики и демонстрируя последствия варварского нападения. При этом блогерша не скрывала ужасающих деталей своего опыта, что шокировало общественность. Многие призывали её к самоуважению и сдержанности, советуя скрыть хотя бы некоторые аспекты произошедшего, но Фернанда оставалась непреклонной в своем намерении рассказать правду.
«Я научу всех, что нужно для того, чтобы восторжествовала справедливость. Никто ни черта не знает о том, через что я прошла, так что я лучше знаю, как себя вести», — яро отстаивала свою позицию Фернанда.
Вот только подобный порыв туристки не понравился даже местной полиции. Вскоре правоохранительные органы попросили путешественницу удалить видеоролик с ее рассказом, который за несколько дней набрал свыше 500 тысяч просмотров, якобы потому, что он мешал расследованию.
«Позор! Индийцы должны относиться к иностранцам так же уважительно, как и к своим соплеменникам. Это позор нашего общества», — заявила индийская актриса Рича Чадха.Благодаря показаниям Фернанды и Винсенте удалось установить, что нападавшими были молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Пострадавшие детально описали их внешность, что дало местному прокурору надежду на скорое разрешение дела.
Несчастные путешественники вернулись на родину после трагедии. Правительство Индии выплатило пострадавшим компенсации в размере миллиона рублей. Вскоре четверо нападавших были арестованы и выдали своих соучастников, надеясь смягчить наказание, так как в Индии за такие преступления предусмотрено пожизненное заключение. В сентябре 2025 года блогеры прибыли в Калифорнию и запланировали новый маршрут для путешествий.