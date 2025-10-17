Семеро индийцев всю ночь насиловали блогера-путешественницу на глазах у мужа: детали жуткой истории, которая шокировала интернет

17 октября 2025, 16:57

Фернанда и Винсенте (Фото: Instagram* @vueltaalmundoenmoto)

Кругосветные путешествия стали невероятно популярными в последние годы. Однако чрезмерный романтизм, окружающий этот стиль отдыха, заставил общественность забыть о возможных опасностях, поджидающих путников на неизведанных дорогах. Ярким примером этой опасности стала трагедия, произошедшая с парой известных блогеров, которые странствовали по миру на мотоциклах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Трагедия знаменитых блогеров Ночь, полная угроз Нападение и ужас Изнасилование Жажда справедливости

Трагедия знаменитых блогеров

Ночь, полная угроз

Фернанда и Винсенте (Фото: Instagram* @vueltaalmundoenmoto)



Нападение и ужас

Изнасилование

«Мое лицо выглядит так, но это не самое страшное. Я думала, что мы умрем. Слава богу, мы живы», — заявила Фернанда, когда пришла в себя.

Жажда справедливости

«Я научу всех, что нужно для того, чтобы восторжествовала справедливость. Никто ни черта не знает о том, через что я прошла, так что я лучше знаю, как себя вести», — яро отстаивала свою позицию Фернанда.

Фернанда и Винсенте (Фото: Instagram* @vueltaalmundoenmoto)



«Позор! Индийцы должны относиться к иностранцам так же уважительно, как и к своим соплеменникам. Это позор нашего общества», — заявила индийская актриса Рича Чадха.