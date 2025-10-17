Стало известно о вспышке опасного заболевания в российском регионе
В селе Слобода-Бешкиль Исетского района Тюменской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщает 72.ru.
По информации источника издания, птица заразилась у ручья. Власти сожгли 50 птиц, а крупный индюшатник закрыли на 15-дневный карантин. Согласно документу, который подтверждает факт возникновения вируса, вспышка произошла в личном подсобном хозяйстве местного жителя.
Власти ввели карантин в радиусе 15 километров от этой территории. В Исетском межрайонном центре ветеринарии ситуацию комментировать отказались и перенаправили запрос в региональное управление ветеринарии.
