Стало известно о вспышке опасного заболевания в российском регионе

В селе Слобода-Бешкиль Тюменской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Фото: Istock/Robert Winkler

В селе Слобода-Бешкиль Исетского района Тюменской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщает 72.ru.



По информации источника издания, птица заразилась у ручья. Власти сожгли 50 птиц, а крупный индюшатник закрыли на 15-дневный карантин. Согласно документу, который подтверждает факт возникновения вируса, вспышка произошла в личном подсобном хозяйстве местного жителя.

Власти ввели карантин в радиусе 15 километров от этой территории. В Исетском межрайонном центре ветеринарии ситуацию комментировать отказались и перенаправили запрос в региональное управление ветеринарии.

Ольга Щелокова

