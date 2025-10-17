В Мьянме и Камбодже освободили около 3,5 тысяч человек из рабства
В Мьянме и Камбодже правоохранительные органы провели масштабные обыски и освободили около 3,5 тысяч человек из так называемых скам-центров. Этих людей, которых преступники внесли в списки для торговли органами в странах Юго-Восточной Азии, теперь отправляют на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Преступники под видом модельных агентов заманили в рабство более сотни туристок из СНГ, которых планировали использовать для мошенничества или изъятия органов. Среди освобождённых есть гражданки Китая, Вьетнама и Камеруна.
В ходе рейда в Камбодже силовики задержали пять женщин. Они помогали бандитам заманивать жертв. Всех задержанных обвиняют в онлайн-мошенничестве, убийствах и торговле людьми. В Мьянме ситуация обострилась.
Военные проводят масштабную зачистку на севере страны и проверяют высокогорные районы в поисках нелегалов. Ранее в этот регион попали туристки из Читы и Беларуси. Они по той же схеме приехали на работу в Таиланд, но оказались в заложниках.
