В Мьянме и Камбодже освободили около 3,5 тысяч человек из рабства

17 октября 2025, 16:53

Фото: Istock/Boonyachoat

В Мьянме и Камбодже правоохранительные органы провели масштабные обыски и освободили около 3,5 тысяч человек из так называемых скам-центров. Этих людей, которых преступники внесли в списки для торговли органами в странах Юго-Восточной Азии, теперь отправляют на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.