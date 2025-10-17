В Карелии автобус с бывшими заключёнными столкнулся с фурой

17 октября 2025, 17:26

В Карелии автобус с будущими военнослужащими попал в аварию, есть пострадавшие

Фото: Istock/conejota

В Карелии автобус, который перевозил бывших заключённых, попал в тройное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».