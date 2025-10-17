В Карелии автобус с бывшими заключёнными столкнулся с фурой
В Карелии автобус, который перевозил бывших заключённых, попал в тройное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Транспортное средство следовало по маршруту из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Среди пассажиров находились лица, недавно освободившиеся из колоний. Эти граждане заключили контракт с Министерством обороны РФ.
В результате столкновения пострадали одиннадцать человек. Медики зафиксировали травмы у восьми бывших осуждённых, двоих сопровождающих и водителя автобуса. В ФКУ «Управление автомобильной дороги» уточнили детали аварии.
По их информации, грузовой автомобиль выезжал со второстепенной дороги. Водитель грузовика не уступил дорогу автобусу, что и привело к первому столкновению, а затем и к двум другим.
Ранее в Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами.
