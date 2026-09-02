Шантажировал позором, задушил в машине и сбросил тело в канализацию: как 19-летний студент превратил в ад жизнь преподавательницы в Самаре
Майским утром 2008 года в Самаре исчезла 31-летняя преподавательница философии. Почти два месяца родственники, коллеги и знакомые пытались найти женщину, расклеивая объявления по всему городу. Спустя 56 дней поисков ее тело обнаружили в канализационном колодце. Следствие установило, что к убийству оказался причастен бывший студент преподавательницы, который долгое время преследовал ее и не принимал отказов. Подробнее — в материале «Радио 1».
Какой была погибшаяВ Самарском профессионально-педагогическом колледже Марию Леонидовну (все имена изменены) хорошо знали преподаватели и студенты. В конце 1990-х молодая, хрупкая и обаятельная женщина начала работать в учебном заведении. Она преподавала философию и социологию, а иногда вела занятия по истории.
Студенты вспоминали, что она умела заинтересовать даже теми предметами, которые многим казались скучными. Ее лекции превращались в своеобразные путешествия по истории человеческой мысли. Ученики охотно обращались к ней за помощью: преподавательница спокойно объясняла сложные темы, могла дополнительно разобрать материал и не стремилась специально занижать оценки.
Мария активно участвовала в профессиональных конкурсах и неоднократно становилась их победительницей. Летом она собиралась отправиться в другой город на Всероссийский конкурс лучших классных руководителей. Коллеги и близкие называли ее «лучиком солнца». Однако при профессиональных успехах личная жизнь женщины складывалась совсем иначе.
«Маша очень мечтала о семье, верила, что встретит заботливого мужа, родит детей. Но свободные порядочные мужчины почему-то не обращали на нее внимания. А соглашаться на брак с первым встречным она не хотела», — рассказывала ее старшая сестра Наталья.К 31 году женщина по-прежнему оставалась одна. Она надеялась встретить взрослого, надежного мужчину, с которым можно было бы создать семью. Внимание молодых поклонников ее не интересовало. Однако именно один из них вскоре превратился в главную угрозу ее жизни.
«Я знаю, чего хочу, и все равно этого добьюсь»В начале учебного года на занятиях Светланы появился 19-летний Дмитрий Орлов. Среднего роста, крепкого телосложения, темноволосый молодой человек с тяжелым взглядом быстро выделился среди остальных студентов.
Орлов садился на первую парту, внимательно слушал преподавательницу, а после занятий часто оставался, чтобы поговорить с ней или задать дополнительные вопросы. Поначалу его поведение могло показаться обычным интересом ученика к преподавателю. Однажды молодой человек пришел на пересдачу экзамена и принес Марии букет красных роз. Женщина приняла цветы, хотя уже тогда почувствовала тревогу.
После этого жизнь преподавательницы постепенно превратилась в постоянное противостояние с навязчивым поклонником. Орлов начал буквально преследовать ее. Он поджидал ее после занятий, пытался сопровождать домой, постоянно звонил, дарил подарки и приглашал ее в кафе и кино. Женщина возвращала подарки и вежливо отказывалась от встреч, однако молодой человек не хотел принимать ее решение.
«Отношений с юношей она сторонилась. Сестра хотела взрослого мужчину, который смог бы обеспечить семью», — рассказывала Наталья.Но Орлов не собирался отступать. Он уверял преподавательницу, что считает себя достаточно взрослым и обязательно добьется своего. После очередного отказа молодой человек перешел от настойчивых ухаживаний к угрозам.
Преследование и угрозы: боялась бывшего студентаОрлов начал звонить женщине по ночам и дежурить возле ее дома. Он пытался контролировать, куда она ходит и с кем общается. Когда Мария попыталась окончательно прекратить контакт, молодой человек стал угрожать ей.
«Я расскажу в колледже, твоим родителям и всем, что мы спим. Ты думаешь, тебя после этого оставят преподавать?» — говорил он по телефону.Женщина опасалась огласки. Она боялась, что коллеги, студенты и родственники поверят угрозам молодого человека и начнут осуждать ее. Поэтому она не стала обращаться в полицию, хотя сестра неоднократно советовала ей написать заявление. Мария надеялась, что навязчивое увлечение со временем пройдет само. Но ситуация становилась все опаснее.
К тому времени Орлова уже отчислили из колледжа за прогулы. Молодой человек устроился работать в похоронное бюро. По словам знакомых, он стал еще более замкнутым и мрачным. Вскоре он впервые поднял руку на Марию. Женщина простила его после слез и обещаний измениться. Однако насилие продолжилось. Синяки на лице и руках появлялись у нее все чаще, и преподавательнице приходилось скрывать следы побоев.
«Она патологически его боялась», — вспоминала сестра.Женщина неоднократно просила сестру поговорить с Орловым по телефону, однако эти попытки ничего не меняли. Молодой человек продолжал ходить за ней по пятам. Родственникам даже приходилось встречать ее после работы и провожать домой. В поисках душевного спокойствия она обратилась к религии. Женщина стала строго соблюдать церковные посты и ездила к святым источникам.
«Она как будто что-то предчувствовала», — говорила Наталья.
Исчезновение преподователя: «садись в машину, по дороге поговорим»Утро 6 мая 2008 года выдалось холодным и дождливым. Над городом стояло серое небо, моросил дождь. Мария накинула плащ и вышла из дома. На кровати она оставила недочитанной книгу «Тайны души человеческой».
Женщина не заметила автомобиль, стоявший неподалеку. Когда ее окликнул знакомый голос, она обернулась. Перед ней стоял Дмитрий Орлов. В руках он держал небольшой букет роз. Молодой человек попросил ее поговорить с ним хотя бы несколько минут. Он уверял, что разговор много времени не займет. Мария ответила, что торопится на работу. Тогда Орлов предложил подвезти ее и велел садиться в машину, чтобы поговорить.
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Мария некоторое время сомневалась, но все-таки согласилась. Она села в автомобиль, полагая, что короткая поездка не представляет серьезной опасности. Однако по дороге между ними произошел конфликт. Как позднее рассказывал Орлов на допросах, женщина вновь заявила, что не хочет продолжать отношения.
По словам молодого человека, женщина кричала и требовала, чтобы он оставил ее в покое. Затем она якобы сказала, что у нее появился другой мужчина. Орлов утверждал, что после этих слов потерял контроль над собой. В результате конфликта он задушил возлюбленную в салоне автомобиля.
Когда молодой человек понял, что женщина умерла, он позвонил своему близкому приятелю Сергею. Пока тот добирался до него, Орлов снял с погибшей золотые украшения, забрал ее сумку и телефон. Затем мужчины отправились на окраину города. Они выбрали заброшенный канализационный колодец и сбросили туда тело Марии.
Украшения погибшей Орлов передал приятелю. Тот должен был сдать их в ломбард. Полученные деньги молодой человек забрал себе. Тем временем родственники жертвы не представляли, что с ней произошло. Мать до последнего не хотела верить, что дочь погибла.
Через несколько дней после исчезновения девушки ее сестра встретила Орлова. Она уже подозревала самое страшное и попросила молодого человека хотя бы рассказать, где находится ее сестра.
«Я просила его, чтобы он хотя бы отдал тело. А он говорил, что она жива, что с ней все нормально и скоро она вернется. И при этом искренне улыбался, глядя мне в глаза», — вспоминала Наталья.
56 дней поисков: родственники искали ее по всей СамареРодственники, коллеги и знакомые Марии начали масштабные поиски. Они расклеивали объявления по всему городу, обращались за помощью к людям и пытались выяснить хотя бы какие-то сведения о местонахождении женщины. Проходили дни, затем недели. Но никаких достоверных известий о ней не появлялось. Надежда постепенно угасала.
Правоохранительные органы также занялись поисками. Следователи получили заявление сестры и начали проверку обстоятельств исчезновения. Дмитрий Орлов при допросах отрицал свою причастность к исчезновению женщины. Он утверждал, что в тот день находился на вещевом рынке, а затем отправился в баню вместе с друзьями.
На первый взгляд молодой человек имел алиби. Однако его поведение вызывало у следователей подозрения. Спустя 56 дней после исчезновения, в июле 2008 года, тело женищны обнаружили в заброшенном канализационном колодце на окраине города.
Через неделю после обнаружения тела в кабинет следователя пришел Сергей — приятель Орлова. Молодой человек больше не смог хранить страшную тайну и решил рассказать следствию правду. Он подробно описал произошедшее. Сергей рассказал, как Орлов задушил пропавшую в машине, как мужчины вывезли тело и спрятали его, как после этого отмывали автомобиль и пытались уничтожить следы преступления.
Он также рассказал следователям об украшениях погибшей и о том, как мужчины избавлялись от вещей погибшей. Показания приятеля позволили следствию получить важнейшие доказательства. Правоохранители задержали Орлова и предъявили ему обвинение в убийстве.
Сначала молодой человек продолжал отрицать свою вину. Однако совокупность доказательств и подробные показания его приятеля разрушили версию об алиби.
Суд, приговор и психолого-психиатрическая экспертизаВ ходе расследования специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу. Она показала, что Орлов оставался вменяемым и понимал значение своих действий. Эксперты не установили состояние аффекта в момент убийства. Следствие пришло к выводу, что молодой человек действовал осознанно.
Судебный процесс над Дмитрием Орловым состоялся в Самарском областном суде. Суд рассмотрел показания свидетелей и другие материалы дела. Одним из ключевых свидетелей стал приятель обвиняемого, который рассказал, как Орлов убил Марию и затем пытался скрыть преступление.
За помощь в сокрытии преступления Сергей получил условное наказание. Мать и сестра погибшей настаивали на максимально строгом наказании для убийцы. Во время процесса Орлов пытался смягчить свою ответственность. Он утверждал, что не собирался никого убивать и что ее смерть якобы стала случайностью во время конфликта.
Однако признал Дмитрия Орлова виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.