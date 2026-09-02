02 сентября 2026, 02:36

Фото: iStock / Artem_Furman

Майским утром 2008 года в Самаре исчезла 31-летняя преподавательница философии. Почти два месяца родственники, коллеги и знакомые пытались найти женщину, расклеивая объявления по всему городу. Спустя 56 дней поисков ее тело обнаружили в канализационном колодце. Следствие установило, что к убийству оказался причастен бывший студент преподавательницы, который долгое время преследовал ее и не принимал отказов. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Какой была погибшая «Я знаю, чего хочу, и все равно этого добьюсь» Преследование и угрозы: боялась бывшего студента Исчезновение преподователя: «садись в машину, по дороге поговорим» 56 дней поисков: родственники искали ее по всей Самаре Суд, приговор и психолого-психиатрическая экспертиза

Какой была погибшая

Фото: iStock / alexeyrumyantsev

«Маша очень мечтала о семье, верила, что встретит заботливого мужа, родит детей. Но свободные порядочные мужчины почему-то не обращали на нее внимания. А соглашаться на брак с первым встречным она не хотела», — рассказывала ее старшая сестра Наталья.

«Я знаю, чего хочу, и все равно этого добьюсь»

Фото: iStock / happy_lark

«Отношений с юношей она сторонилась. Сестра хотела взрослого мужчину, который смог бы обеспечить семью», — рассказывала Наталья.

Преследование и угрозы: боялась бывшего студента

«Я расскажу в колледже, твоим родителям и всем, что мы спим. Ты думаешь, тебя после этого оставят преподавать?» — говорил он по телефону.

Фото: iStock / innovatedcaptures

«Она патологически его боялась», — вспоминала сестра.

«Она как будто что-то предчувствовала», — говорила Наталья.

Исчезновение преподователя: «садись в машину, по дороге поговорим»

Спряталась под одеялом на глазах убийцы, пережила расстрел жениха и уехала в заброшенный дом: как сейчас живет единственная выжившая в Редкино?

«Я просила его, чтобы он хотя бы отдал тело. А он говорил, что она жива, что с ней все нормально и скоро она вернется. И при этом искренне улыбался, глядя мне в глаза», — вспоминала Наталья.

56 дней поисков: родственники искали ее по всей Самаре

Фото: iStock / Natalia Kokhanova

Суд, приговор и психолого-психиатрическая экспертиза