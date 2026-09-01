Пьяный россиянин заживо сжег тещу и жену
Государственное обвинение потребовало сурового наказания для 68-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в двойном убийстве. Трагедия произошла в мае прошлого года, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился с супругой. В ходе ссоры он облил бензином жену и прихожую квартиры, после чего поджег разлитую жидкость. В результате возникшего пожара пострадали две женщины: 68-летняя супруга поджигателя и ее 86-летняя мать, которая из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем не могла самостоятельно покинуть горящее жилье. Спасти их не удалось.
Огонь полностью уничтожил квартиру, а также повредил соседнее помещение. Общая сумма ущерба, по оценкам пострадавших собственников, составила 720 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали на месте преступления. В ходе судебного заседания государственный обвинитель запросил для фигуранта наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года.
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