Пьяный россиянин заживо сжег тещу и жену

01 сентября 2026, 11:13

Пьяный пенсионер сжег тещу и жену в Башкирии

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Государственное обвинение потребовало сурового наказания для 68-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в двойном убийстве. Трагедия произошла в мае прошлого года, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.