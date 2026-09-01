Полиция накрыла «досуговый центр» в Ленобласти
В Ленинградской области пресекли деятельность притона, маскировавшегося под спа-комплекс с баней и бассейном. Об этом стало известно 1 сентября.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, злачное место находилось в поселке Аннино и оборудовалось комфортабельными номерами с широкими спальными местами. В ходе рейда правоохранители задержали 46-летнего организатора подпольного бизнеса, трех администраторов и пять работниц, оказывавших услуги сексуального характера.
Установили, что злоумышленник активно продвигал свои услуги через рекламные каналы, а нанятый персонал занимался координацией встреч, обсуждением финансовых вопросов и ведением кассы. В настоящее время следственные органы выясняют все детали незаконной деятельности фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Москве полицейские накрыли притон для занятия проституцией. Подробности — в нашем материале.
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