01 сентября 2026, 03:43

Фото: iStock / nixki

В июне 2017 года страшная трагедия потрясла небольшой поселок в Тверской области. 45-летний москвич Сергей Егоров открыл огонь из охотничьего ружья по компании молодых людей. В результате погибли девять человек. Единственной выжившей стала 21-летняя Марина Коныгина. Девушке удалось спастись благодаря тому, что она спряталась на кровати под одеялом и осталась незамеченной. О расстреле, единственной выжившей, последствиях трагедии, личной жизни Марины Коныгиной и о том, как она живет сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Возвращение Сергея Егорова с ружьем Ночь расстрела: как Марина Коныгина спаслась Как Марина спряталась от убийцы Последствия трагедии для Марины Коныгиной «Меня называли убийцей»: жизнь после расстрела Как Марина Коныгина пыталась начать новую жизнь Где сейчас живет Марина Коныгина Рождение сына Марина Коныгина помнит погибших Где находится Сергей Егоров

Возвращение Сергея Егорова с ружьем

Марина Коныгина (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Егоров правда не смог ничего сказать по делу. В ответ на вопросы начал агрессивно себя вести. Ребята только посмеялись над ним, никто его не оскорблял. А потом сказали, чтобы он уходил», — вспоминала Марина.

Ночь расстрела: как Марина Коныгина спаслась

Фото: iStock / IndiaUniform

«Я была в комнате на первом этаже и уже засыпала. Сквозь сон слышала смех Славы, как вдруг кто-то начал стрелять. Я выглянула в окно и увидела, как Славу убивают… До сих пор помню, как он успел поднять руку. Видимо, хотел что-то сказать, и сразу упал», — рассказывала девушка.

Как Марина спряталась от убийцы

Марина Коныгина (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Знаете, в тот момент Беня тоже затаил дыхание. Будто чувствовал, что происходит что-то страшное. И тут дверь комнаты открылась, Егоров вошел внутрь. Я лежала неподвижно и боялась даже вдохнуть. Просто понимала: если мы с Беней хоть раз шевельнемся, он нас заметит», — рассказывала девушка.

«Я была так рада, что в последний момент решила не прятаться там. Не понимала, как он не заметил меня, лежащую на кровати», — вспоминала она.

Последствия трагедии для Марины Коныгиной

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«Меня называли убийцей»: жизнь после расстрела

Сергей Егоров (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Даже сестра Славы называла меня убийцей. Она постоянно приходила ко мне на работу, чтобы поиздеваться», — вспоминала девушка.

Как Марина Коныгина пыталась начать новую жизнь

«Мы даже пожениться успели через два года после трагедии. Но уже через семь месяцев развелись. Просто это было необдуманным решением. При этом мы остались в хороших отношениях», — рассказывала Марина.

Где сейчас живет Марина Коныгина

Фото: iStock / Givaga

Рождение сына

Марина Коныгина помнит погибших

«Мы с мамой специально ездим в Зеленоград. Ходим в церковь, молимся, ставим свечки. Помним всех, кто погиб в тот день. У меня до сих пор хранятся распечатанные фотографии Славы. Иногда я пересматриваю их и плачу», — говорит Марина.

«Я его никогда не забуду. Он был моей первой любовью», — признавалась женщина.

Где находится Сергей Егоров

Фото: iStock / Rawf8

«Я вообще ничего не хочу о нем знать. Он забрал у меня тех, кого я любила», — говорит Марина.