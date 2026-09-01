Спряталась под одеялом на глазах убийцы, пережила расстрел жениха и уехала в заброшенный дом: как сейчас живет единственная выжившая в Редкино?
В июне 2017 года страшная трагедия потрясла небольшой поселок в Тверской области. 45-летний москвич Сергей Егоров открыл огонь из охотничьего ружья по компании молодых людей. В результате погибли девять человек. Единственной выжившей стала 21-летняя Марина Коныгина. Девушке удалось спастись благодаря тому, что она спряталась на кровати под одеялом и осталась незамеченной. О расстреле, единственной выжившей, последствиях трагедии, личной жизни Марины Коныгиной и о том, как она живет сегодня — в материале «Радио 1».
Возвращение Сергея Егорова с ружьемВ тот вечер Марина Коныгина приехала на дачу вместе со своим возлюбленным Вячеславом. Молодые люди планировали спокойно провести время: пожарить шашлык, пообщаться и отдохнуть в компании друзей. Позже к ним присоединились знакомые и соседи.
Примерно в полночь к дому подъехал красный внедорожник. Из автомобиля вышел мужчина, которого присутствующие знали лишь поверхностно. Это был Сергей Егоров. Некоторое время назад он занимался электрикой у Олега и Светланы — друзей Марины, которые в тот вечер также находились за столом.
Поначалу ничто не указывало на то, что вечер закончится трагедией. Егоров присоединился к компании и начал рассказывать о своей службе в ВДВ. Вячеслав спросил мужчину, в какой именно воинской части тот проходил службу.
Однако четкого ответа Егоров не дал. По словам Марины, после вопросов мужчина начал вести себя агрессивно. Присутствующие лишь посмеялись над его реакцией, при этом, как подчеркивала девушка, никто его не оскорблял. Вскоре Егорову предложили уйти.
«Егоров правда не смог ничего сказать по делу. В ответ на вопросы начал агрессивно себя вести. Ребята только посмеялись над ним, никто его не оскорблял. А потом сказали, чтобы он уходил», — вспоминала Марина.После этого мужчина резко поднялся, сел в машину и уехал. Компания решила, что неприятный эпизод закончился. Однако через несколько часов Егоров вернулся. На этот раз у него с собой было охотничье ружье.
Ночь расстрела: как Марина Коныгина спасласьОколо 2:40 ночи Марина позвонила в полицию. К этому моменту во дворе уже прозвучали выстрелы. Сама девушка находилась в доме. Вместе с ней там были ее бабушка, а также друзья Иван и Людмила. Остальные участники компании оставались на улице.
Марина находилась в комнате на первом этаже и уже собиралась спать. Она услышала сквозь сон смех Вячеслава, а затем раздались выстрелы.
«Я была в комнате на первом этаже и уже засыпала. Сквозь сон слышала смех Славы, как вдруг кто-то начал стрелять. Я выглянула в окно и увидела, как Славу убивают… До сих пор помню, как он успел поднять руку. Видимо, хотел что-то сказать, и сразу упал», — рассказывала девушка.После этого Егоров подошел к Александру, одному из друзей Марины. По словам девушки, мужчина приказал ему копать могилу. Но спустя всего несколько мгновений выстрелил и в него. Затем преступник направился к дому и начал стучать в дверь. Иван и Людмила не знали, что произошло во дворе, поэтому открыли. Марина наблюдала за происходящим через небольшую щель в дверном проеме.
Вскоре погибли и Людмила, и Иван, и бабушка девушки. Егоров застрелил всех троих.
Как Марина спряталась от убийцыМарина понимала, что следующей жертвой может стать она. Девушка лихорадочно пыталась придумать, где спрятаться. Сначала она решила залезть под кровать. Марина даже начала вытаскивать лежавшие там вещи, чтобы освободить место.
Однако в этот момент произошло нечто, чего она до сих пор не может объяснить. Девушка почувствовала, будто кто-то сильно ударил ее по голове. При этом в комнате больше никого не было. Марина начала оглядываться и спрашивать: «Слав, ты тут?». Она до сих пор воспринимает тот момент как знак и считает, что души погибших могли уберечь ее.
После этого девушка передумала прятаться под кроватью. Вместо этого она забралась на нее, легла и накрылась одеялом. Рядом Марина крепко прижала к себе свою собаку Беню.
«Знаете, в тот момент Беня тоже затаил дыхание. Будто чувствовал, что происходит что-то страшное. И тут дверь комнаты открылась, Егоров вошел внутрь. Я лежала неподвижно и боялась даже вдохнуть. Просто понимала: если мы с Беней хоть раз шевельнемся, он нас заметит», — рассказывала девушка.Егоров вошел в комнату и начал ее осматривать. Первым делом он заглянул под кровать. Мужчина несколько секунд постоял рядом, после чего вышел. Марина не могла поверить, что осталась незамеченной.
«Я была так рада, что в последний момент решила не прятаться там. Не понимала, как он не заметил меня, лежащую на кровати», — вспоминала она.В ту ночь Егоров убил всех, кто находился на участке. Марина Коныгина стала единственной выжившей.
Последствия трагедии для Марины КоныгинойМарина слышала, как Егоров пытался затащить тела погибших в дом и складывал их друг на друга. По ее словам, вокруг была кровь. Когда приехали сотрудники полиции, девушка пыталась вытащить из этой груды тело Вячеслава. Она просила вызвать скорую помощь, поскольку надеялась, что любимый человек еще может быть жив.
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Осознание произошедшего пришло не сразу. Когда девушка поняла масштаб трагедии, ее охватили ярость и желание отомстить убийце. Особенно сильные эмоции вызвали слова самого Егорова о том, что он не знает, зачем убил всех этих людей. Марина признавалась, что в тот момент сама хотела убить человека, который разрушил жизнь нескольких семей.
«Меня называли убийцей»: жизнь после расстрелаПервые годы после трагедии стали для Марины особенно тяжелыми. Девушка не могла избавиться от воспоминаний о той ночи. Она практически перестала нормально есть и потеряла 16 килограммов. У Марины началась анорексия.
Ночью она не могла спокойно спать: просыпалась в холодном поту, снова и снова прокручивала в голове события той страшной ночи. Однако пережитое оказалось не единственным испытанием. После трагедии появились люди, которые начали обвинять в произошедшем саму Марину.
В обществе распространялись самые разные версии. Девушку подозревали в связи с убийцей и даже называли его сообщницей. Марине несколько раз пришлось проходить проверку на полиграфе.
«Даже сестра Славы называла меня убийцей. Она постоянно приходила ко мне на работу, чтобы поиздеваться», — вспоминала девушка.Поначалу Марина пыталась доказывать окружающим, что не имеет никакого отношения к преступлению и выжила исключительно случайно. Со временем она перестала пытаться оправдываться перед всеми.
Как Марина Коныгина пыталась начать новую жизньЧтобы не оставаться один на один с воспоминаниями, Марина полностью погрузилась в учебу и работу. Девушка могла приходить на работу в шесть утра и оставаться там до полуночи. Работа и учеба помогали ей отвлекаться от пережитого и постепенно возвращаться к обычной жизни.
Большую роль в восстановлении сыграли и близкие люди. Через месяц после гибели друзей у Марины родился младший брат. После этого девушка сняла траур. Серьезную поддержку ей также оказал близкий друг.
«Мы даже пожениться успели через два года после трагедии. Но уже через семь месяцев развелись. Просто это было необдуманным решением. При этом мы остались в хороших отношениях», — рассказывала Марина.
Где сейчас живет Марина КоныгинаЗа годы после трагедии жизнь Марины сильно изменилась. Она уехала в Кировскую область, в родительский дом, и постепенно занялась хозяйством. Дом долгое время пустовал — до Марины там никто не жил около десяти лет. Девушка привела его в порядок и занялась всем необходимым самостоятельно.
Теперь у нее есть собственный огород, сад с плодовыми деревьями и домашние куры. Большую часть свободного времени она проводит дома, занимается хозяйством и гуляет со своими собаками. Теперь животных у Марины двое — бойцовская собака и Беня. Именно Беня находился рядом с хозяйкой в ту страшную ночь и вместе с ней пережил трагедию. Марина особенно дорожит этим псом, поскольку его ей когда-то подарил Вячеслав.
Рождение сынаНесколько лет назад у нее родился сын Мироша. По словам женщины, появление ребенка помогло ей по-новому взглянуть на жизнь. Она стала спокойнее и еще сильнее начала ценить каждый день. При этом женщина старается воспитывать сына в строгости.
Сегодня Марина говорит, что счастлива. Она продолжает заниматься домом и воспитывать сына, а через полгода планирует вернуться к работе после окончания декретного отпуска.
Марина Коныгина помнит погибшихНесмотря на прошедшие девять лет, Марина не забыла людей, которые погибли в ту роковую ночь. Дважды в год она приезжает на кладбище, чтобы почтить память погибших. Вместе с матерью женщина также посещает церковь, где они молятся и ставят свечи.
«Мы с мамой специально ездим в Зеленоград. Ходим в церковь, молимся, ставим свечки. Помним всех, кто погиб в тот день. У меня до сих пор хранятся распечатанные фотографии Славы. Иногда я пересматриваю их и плачу», — говорит Марина.Незадолго до смерти Вячеслав сделал ей предложение. Молодые люди собирались пожениться, однако трагедия разрушила их планы.
«Я его никогда не забуду. Он был моей первой любовью», — признавалась женщина.
Где находится Сергей ЕгоровСергей Егоров, который в одну ночь разрушил судьбы нескольких семей, продолжает отбывать наказание в исправительной колонии «Черный дельфин».
При этом Марина давно перестала интересоваться его жизнью. Она говорит, что ненависть к убийце со временем прошла. Если раньше даже упоминание имени Егорова вызывало у нее сильную злость, то спустя годы эти эмоции исчезли.
«Я вообще ничего не хочу о нем знать. Он забрал у меня тех, кого я любила», — говорит Марина.